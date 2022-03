Ein Sieg zum Abschied: Abruptes Ende für Basketball-Saison der Angels

Plus Wieder endet die Saison für die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen plötzlich. Sie verabschieden sich mit einem deutlichen 69:46-Sieg gegen Düsseldorf.

Die Eigner Angels gestalteten das letzte Heimspiel der laufenden Saison gegen den Aufsteiger und Wieder-Absteiger aus Düsseldorf mit einem deutlichen 69:46-Sieg versöhnlich und verabschieden sich mit einer mehr als ordentlichen Teamleistung von ihrem Publikum und auch von dieser Saison.