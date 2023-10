Das ist die neue Spielerin der Angels aus Finnland

Die Nördlinger Basketballerinnen haben Roosa Lehtoranta verpflichtet. Was zeichnet die Spielerin aus? Zudem wurde der nächste Pokalgegner der Angels ausgelost.

Die Nördlinger Angels haben eine weitere Spielerin verpflichtet. Nach einem aus familiären Gründen notwendig gewordenen Abgang der Ukrainerin Yulia Musienko hat der Sportliche Leiter Martin Fürleger für Ersatz gesorgt, wie der Verein mitteilt. Innerhalb von drei Tagen wurde die 26-jährige Roosa Lehtoranta verpflichtet, eingeflogen, medizinisch durchgecheckt und war nach Erledigung aller Formalitäten (FIBA-Freigabe, Anti-Doping-Erklärung etc. etc.) bereits am Samstag spielberechtigt.

Aber halt: Lehroranta, Finland, da war doch was: Der geneigte Angels-Fan erinnert sich an die ehemalige finnische Spielerin des Nördlinger Erstligisten Lindalotta Lehtoranta. Ebenjene spielt mittlerweile beim deutschen Meister in Keltern und ist die ältere Schwester des Neuzugangs der Rieserinnen. Roosa erfülle mit ihrer Physis und ihrer basketballerischen Ausbildung ziemlich genau das Anforderungsprofil von Angels-Coach Matiss Rozlapa.

Angels-Neuzugang: Roosa Lehtoranta gilt als robuste Verteidigerin

Sie kann robust verteidigen und solide von außen werfen. Außerdem verfüge sie über ein exzellentes Spielverständnis und reiht sich ein in die lange Tradition finnischer Spielerinnen in Nördlingen. Bei ihrem ersten Auftritt im Angels-Trikot konnte die dreifache finnische Meisterin naturgemäß noch nicht brillieren, setzte aber mit einem blitzsauberen Dreier aus der Ecke bereits eine kleine Duftmarke, die auf mehr hoffen lässt.

Nach einigen Trainingseinheiten während dieser Woche sollte beim Heimspiel am Sonntag bereits zu sehen sein, wie gut die 1,76 Meter große Flügelspielerin ins Eignersche Teamplay integriert ist. Neben Scharfschützin Nicole Brochlitz eine weitere gute Distanzwerferin aufs Feld bringen zu können, soll Coach Rozlapa mehr Optionen für seine Angriffssysteme eröffnen. Wer sich selbst live von den Qualitäten des Blitz-Transfers aus Finland überzeugen möchte, kann dies am Sonntag um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle tun.

Nördlinger Basketballerinen treten im Pokal gegen Bad Homburg an

Beim Auswärtsspiel der Angels in Herne wurden in der Halbzeit die Partien der nächsten Pokalrunde ausgelost. Den Eigner Angels wurde hier der Spitzenreiter der 2. Liga Süd Bad Homburg zugelost. Zwei Spielerinnen dort freuten sich ganz besonders über die Ziehung. Die gebürtige Nördlingerin Isabel Gregor sowie die ehemalige Angels-Spielerin Gergana Georgieva fiebern der Partie am 6. Dezember in Bad Homburg entgegen. Dem Vernehmen nach soll es auch einen kostenlosen Livestream geben.

Nach vier Spieltagen weist die Statistik der 1. Damen Bundesliga mehrere Spitzenwerte für Angels-Spielerinnen aus: Erika Davenport ist mit 11,5 abgegriffenen Abprallern die beste Rebounderin der Liga. Bei den Scorern liegt sie mit 19,8 Punkten pro Spiel auf Rang drei. Außerdem hat Nicole Brochlitz ihren Ruf als exzellente Distanzschützin bestätigt. Mit neun erfolgreichen Dreiern bei 23 Versuchen rangiert sie in dieser Wertung unter den Top Five. (witt)