Das Top-4-Turnier findet nicht in Nördlingen statt

Statt in Nördlingen wird das Finalturnier im Saarland ausgetragen. Danach stehen die Play-offs an, wie es mit dem Heimrecht aussieht, steht noch nicht fest.

Die Hoffnungen waren da, doch sie haben sich in Nördlingen nicht erfüllt – das Top-4-Turnier kommt nicht ins Ries. Die Angels stehen nach 21 Pflichtspielen auf einem guten fünften Rang in der 1. Bundesliga. Acht Niederlagen stehen dreizehn Siegen gegenüber, drei von ihnen im Pokal. Jene drei Siege im Pokalwettbewerb sind gleichbedeutend mit dem Einzug ins Finalturnier, das Top4. Um dessen Ausrichtung hatten sich die Eigner Angels beworben, als Gastgeber hätte dies auch ein finanzielles Aufatmen im Ries bedeutet. Dennoch wurde der Liga-Dino für die Ausrichtung abermals nicht berücksichtigt.

Mit dem fünf Monate später und 400 Kilometer vom Ausrichtungsort Saarlouis stattfindenden Olympischen Turnier, so scheint der Plan, erhofft man sich Synergieeffekte, zahlreiche Besucher sollen in das Saarland gelockt werden. Dagegen hat Nördlingen keine Chance. Fans sei an dieser Stelle auch die Möglichkeit angeboten, am 16. und 17. März den Kampf um die erste Medaille seit zehn Jahren live mitzuverfolgen. Tickets für das Finalturnier gibt es auf der Homepage der Saarlouis Royals.

Frauen Basketball: Nach dem Finalturnier geht es in die Play-offs

Sobald das Top-4-Turnier überstanden ist, geht es in der Liga in die absolute Crunchtime: Die Play-offs. Stand jetzt sind alte Bekannte zu bezwingen: Die Panthers aus Osnabrück, zu denen die Angels in knapp zwei Wochen schon reisen müssen, um Revanche für das Hinspiel zu nehmen, denn da verlor man denkbar knapp mit einem Punkt. Sollten die Angels also am 18. Februar in Osnabrück mit mindestens zwei Punkten gewinnen, tauschen die beiden Teams zumindest vorerst die Tabellenplätze, wodurch Nördlingen in einem Play-off-Viertelfinale Heimrecht genösse. Ein Blick auf die noch anstehenden Spieltage zeigt, dass aber auch ein Viertelfinale gegen den MBC, die Frauenvertretung der BBL-Mannschaft aus Weißenfels, möglich ist, die am letzten Spieltag, eine Woche vor dem Top 4, in Nördlingen gastieren wird.

Vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde steht also so gut wie noch gar nichts fest, außer der statistischen Konstanz der Angels: Offensiv kommt kaum eine Mannschaft an die Gefährlichkeit der Nördlingerinnen heran. Nur Spitzenreiter Keltern erzielt pro Spiel mehr Punkte (80) als die Angels (73). In der Defense gehört Nördlingen zu den Top fünf der Mannschaften, die die wenigsten Punkte kassieren. Beste Nördlinger Punktesammlerin ist Erika Davenport, die mit 16 Punkten pro Spiel nur knapp das Ligatreppchen verpasst, dafür holt sie bei der Effektivität, die die wichtigsten statistischen Kategorien vereint, ligaweites Bronze, bei den Rebounds sogar Gold. Außerdem ist sie die einzige Spielerin der gesamten Liga, die ein Double-Double auf die Saison gesehen erreicht. Ganz obendrein gehört sie auch noch zu den zehn besten Bällediebinnen – eine wahre Allrounderin. Nicole Brochlitz, großes deutsches Nachwuchstalent und zukünftiger Point Guard der A-Nationalmannschaft steht nach einer bereits langen Saison auf dem zweiten Platz der besten Dreierschützinnen.

Nördlingerinnen zeigen Konstanz in der Bundesliga

Viele Nördlinger Spielerinnen folgen in einigen Kategorien in der Liste der Top 25. Dies zeigt die Ausgeglichenheit, die dieses Team ausmacht. Eine Konstante, die durch den Erfolg bestätigt wird. Von den dreizehn Siegen war kein so richtig knapper dabei. Ganz anders sieht es bei den Niederlagen aus. In fünf Spielen verlor man mit vier oder weniger Punkten, in drei Spielen sogar nur mit einem (Leverkusen, Osnabrück, Keltern). Statt einem soliden fünften Platz wäre also auch gut und gerne einer in den Top drei möglich. Trotz des kleinsten Etats der Liga schaffen es die Nördlinger Verantwortlichen Jahr für Jahr, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, dem am Ende dann doch immer der ganz große Wurf verwehrt bleibt.

Noch ist aber Pause: Aktuell dürfen (oder müssen) die Nördlinger Basketballerinnen drei ihrer tragenden Säulen an die jeweiligen Nationalmannschaften abgeben. Unterdessen bereitet man sich im nasskalten Nördlingen auf den Saisonendspurt vor. Ohne Headcoach Matiss Rozlapa und Enija Viksne, die beide mit dem lettischen Nationalteam gegen Israel spielen und ohne Nicole Brochlitz, die in den deutschen U20-Kader berufen wurde, werden im Sinne der nachhaltigen Jugendförderung die freien Tage als Regeneration und als sich anbietende Möglichkeiten für Schulbesuche und Nachwuchscamps genutzt.

In Nördlingen geht es am 18. Februar in Osnabrück um Platz vier in der Tabelle. Eine weitere gute Möglichkeit, den Osnabrück-Fluch zu beenden. Dann noch zwei Heimspiele und dann steht auch schon das Top 4 an. Und wer weiß, vielleicht startet man als Pokalsieger mit einem guten Gefühl in die Play-offs – nicht um den Aufstieg in die dritte Liga, nein, um die Deutsche Meisterschaft. Das wär‘ doch mal was im basketballverrückten, kleinen Nearle.