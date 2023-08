Dauerkartenvorverkauf der Eigner Angels startet am Samstag

Für die Heimspiele der Nördlinger Basketballerinnen beginnt der Kartenvorverkauf. Am Samstag kann man die Tickets von den Angels persönlich bekommen.

Die Vorfreude bei Bayerns einzigem Frauenbasketball-Erstligisten steigt: Die 16. Erstligasaison der Nördlinger Angels steht in den Startlöchern. An diesem Samstag, 26. August (11 Uhr, an der Pizzeria La Fontana) bietet das Bundesligateam der Eigner Angels einen Dauerkartenvorverkauf an.

Fans haben die Gelegenheit, sich ihre Plätze für alle Heimspiele der regulären Saison 2023/2024, sowie für die Vorbereitungsspiele (5. September gegen Jahn München, 10. September gegen USC Heidelberg, Angels-Cup 23. und 24. September) bei den Angels-Spielerinnen persönlich zu sichern.

Auch Vorbereitungsspiele können mit Angels-Dauerkarten besucht werden

„Ein großer Vorteil des Dauerkartenvorverkaufs ist die attraktive Ersparnis von 24 Prozent im Vergleich zum Kauf von Einzeltickets. Ein unschlagbares Angebot, das es Fans ermöglicht, jede spektakuläre Spielszene zu einem Bruchteil des regulären Preises zu erleben“, wirbt der sportliche Leiter der Angels, Martin Fürleger. Ein weiterer Pluspunkt: Die Dauerkarten beinhalten nicht nur die regulären Saisonspiele, sondern auch alle vier Vorbereitungsspiele, bei denen sich das Team auf die Herausforderungen der Saison vorbereitet. „Egal, ob langjähriger Fan oder Neuling im Angels-Fanklub – der Dauerkartenvorverkauf am 26. August ist die perfekte Gelegenheit, sich seine Teilnahme in der 16. Bundesligasaison der Angels auf den besten Plätzen der Hermann-Keßler Halle zu sichern und das Team auf seinem Weg zum Erfolg zu begleiten.“ so Fürleger weiter. (thla)

