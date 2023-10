Der Aufsteiger fordert Nördlingens Basketballer heraus

Basketball 1. Regionalliga: Der TS Jahn München ist am Sonntag zu Gast im Ries. Der Aufsteiger hat schon bewiesen, dass man ihn nicht unterschätzen sollte.

Nachdem die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende nicht die gewohnten Stärken auf das Parkett bringen konnten, mussten sie sich gegen starke Vilsbiburger letztendlich deutlich geschlagen geben (67:92). Cheftrainer Ajtony Imreh nutzte daher die Trainingswoche, um die Schwächen aus der Niederlage zu analysieren und seine Truppe auf die neue Aufgabe am Sonntag vorzubereiten. Doch auch Faktoren außerhalb seiner Macht bereiteten dem TSV in den ersten zwei Saisonwochen Schwierigkeiten.

Rückkehrer Stone konnte erst spät zur Mannschaft stoßen, Leistungsträger Pascal Schröppel fällt langfristig aus und auch andere wichtige Spieler, wie Daniele Minguillon oder Julius Kluger, konnten teils gar nicht oder nur angeschlagen spielen. Dies gilt es nun schnell hinter sich zu lassen und optimistisch in das nächste Aufeinandertreffen zu starten. Am Sonntag wird der ambitionierte Aufsteiger Jahn München zu Gast sein, der in seinen ersten Spielen in der 1. Regionalliga schon auf sich aufmerksam machen konnte. Mit zwei Siegen aus vier Spielen steht Jahn einen Platz über dem TSV, auf Tabellenplatz fünf. Die Münchner konnten dabei bereits Ansbach und Haching schlagen, gegen Schwabing verlor man am vergangenen Wochenende nur denkbar knapp (64:65).

Defensive der Münchner dürfte Nördlingen vor Probleme stellen

Die Mannschaft der Trainer Heinrichs und Stie setzt sich aus top ausgebildeten Jugendspielern aus dem renommierten eigenen Jugendprogramm, Studenten aus dem Raum München, aber auch routinierten, ligaerfahrenen Spielern zusammen. So entsteht ein guter Mix aus Schnelligkeit, Athletik, aber auch Erfahrung, der die TS ohne große Eingewöhnung schnell in der höheren Spielklasse ankommen ließ. Die größte Stärke des Aufsteigers ist dabei die Defensive: Mit lediglich 69,8 durchschnittlichen gegnerischen Punkten gelingt es ihnen in der Liga am besten, den eigenen Korb zu verteidigen. Für die Nördlinger wird es daher nicht leicht, offensiv gute Lösung gegen das Münchner Bollwerk zu finden, doch mit den beiden Centern Seeberger und Eichler, sowie Dreierspezialist Scottie Stone haben sie gleich mehrere herausragende Punktelieferanten in ihren Reihen. Auch Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger zeigte sich zuletzt in guter Verfassung und orchestrierte den TSV-Angriff.

Gegen den ambitionierten Liganeuling wird es allerdings einer starken Teamleistung benötigen, um die Defensive zu knacken, aber auch selbst, die technisch versierten und treffsicheren Gegner am Punkten zu hindern. Das Duell verspricht ein spannendes Spiel zweier junger und attraktiver Teams zu werden. Coach Imreh fordert die Nördlinger Fans daher abermals auf, die Hermann-Keßler-Halle in einen Hexenkessel zu verwandeln und seinem Team so zum nächsten Sieg zu verhelfen. Tip-off ist am Sonntag um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

