Basketball

vor 49 Min.

Der Bezirkspokal geht an die Nördlinger Basketball-Mädels

Plus Ein junges TSV-Team gewinnt in Gersthofen mit 66:57 und feiert den Gewinn des Bezirkspokals. Am Ende geben gute Nerven bei den Freiwürfen den Ausschlag.

Artikel anhören Shape

Die zweite Basketball-Damenmannschaft des TSV Nördlingen hat das schwäbischen Pokalfinale gegen den TSV Gersthofen gespielt – und war erfolgreich: Nach einem über lange Strecken spannenden Spiel konnte das Team den Pokal mit dem Endstand 66:57 verdient nach Nördlingen holen.

Zu Beginn trat das sehr junge Team (Altersdurchschnitt von 15 Jahren) selbstbewusst auf und ging im ersten Viertel 15:10 in Führung. Die Spielmacherin der Gegner wurde von Ella Wunderlich mit einer intensiven Verteidigung aus dem Spiel genommen. Im zweiten Spielabschnitt ließ Nördlingen einfache Körbe zu, sodass Gersthofen aufholen konnte und mit 31:27 zur Halbzeit in Führung lag. Vroni Michel hielt das Team mit sechs Punkten in Folge im Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende stand es ausgeglichen 42:42. Anna Löffler nutzte in der zweiten Hälfte ihre Stärke im Rebound und initiierte Schnellangriffe für Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen