Der TSV Nördlingen geht als Tabellenführer in die Weihnachtspause

Plus Die Weste des TSV Nördlingen bleibt auch über die Feiertage weiß. Das letzte Viertel in München wurde zum Schaulaufen.

Sieben Siege aus sieben Spielen: Die Weste der Nördlinger Regionalliga-Basketballer bleibt auch über die Weihnachtspause weiß. Und noch besser: Dank eines überaus überzeugenden und gleichzeitig deutlichen 101:60-Auswärtserfolg bei BC Hellenen München übernehmen die Rieser zum Jahresausklang erstmalig in dieser Saison die Tabellenführung vom ebenfalls ungeschlagenen Konkurrenten München Basket.