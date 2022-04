Der TSV Nördlingen überrollt Münchner Hellen

Plus Die Nördlinger Basketballer siegen mit 109:54 und bleiben weiter ungeschlagen. Warum bei der Partie kein Spieler herauszugeben ist.

Gut erholt kamen die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen aus der kurzen Osterpause, um gegen die Hellenen aus München daran anzuknüpfen, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben. Dank guter Defensive und einer starken Mannschaftsleistung, gewann der Tabellenführer deutlich mit 109:54 gegen harmlose Münchner Gäste und ist damit auch nach dem 17. Spiel noch ungeschlagen.