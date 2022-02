Der TSV Nördlingen zwingt einen starken Gegner in die Knie

Plus Die Rieser Korbjäger laufen in Weilheim drei Viertel lang einem Rückstand hinterher, ehe der Knoten doch noch platzt. Im Endspurt spielt auch ein Youngster eine Hauptrolle.

Erleichterung und Freude machten sich auf der Nördlinger Bank breit, als die Schlusssirene im Weilheimer Sportzentrum ertönte. Der Gastgeber führte dort lange Zeit und brachte den Rieser Tabellenführer an den Rande einer Niederlage. Doch die Gäste schafften es, mit einem starken Schlussspurt die Partie zu drehen und einen enorm wichtigen 89:86-Erfolg mit nach Hause zu bringen.