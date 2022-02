Derby unter besonderen Vorzeichen

Beim Angels-Duell mit dem TSV Wasserburg gibt es ein Wiedersehen mit Levke Brodersen und die Premiere von zwei Nördlinger Neuzugängen.

Das stets brisante Duell um die „bayerische Meisterschaft im Frauen-Basketball“ steht diesmal unter ganz besonderen Vorzeichen. Zum einen ist es die Rückkehr beider Teams aus Quarantäne-Zeiten, zum anderen die Rückkehr von Ex-Angels-Spielerin Levke Brodersen an ihre Wirkungsstätte des Vorjahres. Dazu kommen noch die Premieren-Auftritte von zwei Neuzugängen im Angels-Trikot: Rebound-Monster Kim Pierre-Louis und Jugendnationalspielerin Nina Rosemeyer.

Nach der zuletzt knappen Niederlage bei den als schlagbar eingestuften Göttingerinnen ist ein Sieg gegen Wasserburg am Freitag so gut wie Pflicht. Einerseits gilt es, sich nach unten abzusichern, damit man am Ende der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Andererseits sind die Playoff-Plätze zum Greifen nah und könnten durchaus noch erreicht werden.

Zuletzt lief es bei den Rieserinnen nicht gerade rund. Die geplanten Partien der letzten beiden Wochen mussten aufgrund von Corona-Fällen in den eigenen Reihen abgesagt werden, und auch die Personallage barg Handlungsbedarf. Nach der unglücklichen Verletzung von Meg Wilson konnten die Verantwortlichen der Eigner Angels auf der Innen-Position für Entlastung sorgen. Die dynamische Kanadierin Kim Pierre-Louis sowie Nina Rosemeyer haben das Zeug dazu, den bisherigen Schwachpunkt der Angels im Rebound vergessen zu machen.

Auch bei den Gästen gab es eine Veränderung auf der wichtigsten Position überhaupt. Erst in der Vorwoche verkündete der TSV Wasserburg, dass Ex-Spielerin Rebecca Thoresen ab sofort den Trainerposten bekleidet. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Team unter Rüdiger Wichote sich auch im neuen Jahr nicht aus der Abstiegszone herauskämpfen konnte. Aufgabe von Thoresen ist es nun, in den verbleibenden Partien genug Punkte zu sammeln, um den Klassenerhalt zu sichern. Gegen Marburg konnte die Wende noch nicht ausgerufen werden, auch wenn der TSV lange Zeit mithalten konnte.

Immerhin bei Neuzugang Miyah Barnes schien es am vergangenen Wochenende, als sei sie endgültig im Team angekommen. Erst im Januar wurde die 23-jährige US-Amerikanerin für die Position des Point Guards nachverpflichtet. Zwei der wichtigsten Akteurinnen bei Wasserburg sind ihre Landsfrauen Mikayla Williams und Haliegh Reinoehl. Nicht weniger gefährlich ist Nationalspielerin Laura Hebecker. Sie ist eine ausgezeichnete Schützin und verwandelt die meisten Dreipunktwürfe der Liga. Nicht zu vergessen die Schaltzentrale des Wasserburger Spiels, Levke Brodersen. Die routinierte Spielmacherin, letzte Saison noch im Trikot der Angels, wird wohl einige zusätzliche Fans in die Hermann-Keßler-Halle locken.

Ein Jahr ist es her, dass es in der Hermann-Keßler-Halle letztmals zu einem Bayern-Derby kam. Damals konnte man die Punkte nicht im Ries behalten. Diesmal stehen die Chancen besser. Nach sechs Spielen ohne Sieg wartet Wasserburg immer noch auf den ersten Erfolg im neuen Jahr. Ebenso wie die Oberbayern wurden auch die Angels durch Corona-Fälle und Quarantäne aus dem Rhythmus gebracht. Es wird spannend sein zu sehen, wie die beiden Teams zurückkommen und wem es gelingt, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Zuschauer sind gemäß der letzten Änderungen nach der 2G-plus-Regelung in der Halle zugelassen. Geboosterte Personen benötigen keinen zusätzlichen Test. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Nachdem eine Absage aufgrund von Corona-Fällen auch kurzfristig noch möglich ist, ist es sinnvoll, vorab die Homepage (www.eigner-angels.de) oder die Facebook-Seite des Vereins zu besuchen.