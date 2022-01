Dialog mit dem Ministerpräsidenten

Bayerische Profisportvereine fordern von der Politik höhere Zuschauerkapazitäten. Auch die Eigner Angels sind dabei, die sich zudem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.

Corona und seine Auswirkungen waren zuletzt nicht nur im Team der Eigner Angels Nördlingen ein großes Thema, sondern auch in einer Gesprächsrunde, zu der der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eingeladen hatte.

16 bayerische Profivereine der verschiedenen Hallensportarten, vertreten in der Interessensgemeinschaft Indoor Teamsport Bayern, wie Basketball (zum Beispiel mit dem FC Bayern München, Brose Bamberg), Eishockey (Icetigers Nürnberg, Augsburger Panther) und Handball (HC Erlangen) haben in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten um Klärung vor allem in der Zuschauerfrage gebeten. Die Eigner Angels Nördlingen sind die einzige Damenmannschaft innerhalb der Interessensgemeinschaft und wurden in der Videokonferenz vertreten durch Vorstand Thomas Lambertz. Während die Angels in Sachen Zuschauer durch überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement der Helfer auch bei zur Zeit kleiner zugelassener Zuschauerquote (25 Prozent der Hallenkapazität) ihre Halle weiterhin offen halten wollen, überlegen sich große Vereine, aus wirtschaftlichen Gründen ihre Sportstätten zu schließen. Daher war ein Ansinnen aller, die zugelassene Zuschauerkapazität von 25 auf 50 Prozent – eventuell unter Ausschluss von Gästefans, um Reiseverkehr zu vermeiden – mit entsprechenden Abstandsregeln zu erhöhen. Söder nahm die Wünsche und Anregungen der Vereinsvertreter auf und versprach ein virtuelles Folgetreffen.

Was haben Kohlekraftwerke, Kyoto-Protokoll und CO2-Emmission mit den Eigner Angels zu tun? Die Idee, sich verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bundesliga-Basketball zu beschäftigen, brachte Stephan Deurer vom Sponsor Eco Residential vor einigen Wochen ein. Auf die vielen damals aufgeworfenen Fragen gab es nun interessante Antworten. Die BG-Vorstandschaft um Peter Struck, Martin Fürleger und Thomas Lambertz lud zu diesem Thema Kathrin Engelen und Gregory Endres, zwei Nachhaltigkeitsspezialisten von „Fokus Zukunft“, einer externen Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft, ein.

Ein Gelingen der Emissionsminderungen hängt wesentlich von dem freiwilligen und konsequenten Handeln der Wirtschaft und Institutionen in den Industrieländern ab. So sind auch die BG Donau-Ries und die Eigner Angels Nördlingen bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Fokus Zukunft“ erfasste die Treibhausgasemissionen, die durch die Tätigkeiten des Vereins 2021 verursacht wurden. Dies waren immerhin unerwartete 131 Tonnen, wobei der Wärmeverbrauch mit 39 Prozent am stärksten zu Buche schlug. Durch den Erwerb von insgesamt 131 Klimaschutzzertifikaten durch Fokus Zukunft als Sponsoringengagement für die Eigner Angels wurden diese für das Jahr 2022 ausgeglichen. Mit diesen Zertifikaten wird ein Goldstandard Windkraftprojekt in Indien unterstützt. Für die Kompensation der Treibhausgase hat die BG Donau-Ries die Auszeichnung „klimaneutraler Verein“ erhalten und nimmt damit eine Vorreiterrolle im deutschen Basketball ein.

In Deutschland ist die Reduktion beziehungsweise Kompensation von CO2 sehr teuer, in Schwellen- und Entwicklungsländern hingegen ist der Ausgleich günstiger. Im völkerrechtlich verbindlichen Kyoto-Protokoll wurde daher festgelegt, dass sogenannte Klimaschutzprojekte, die Treibhausgasemissionen vermeiden oder speichern, dort stattfinden sollen, wo sie am wirtschaftlichsten sind. Für den Sommer wurde ein Folgetreffen vereinbart.

Vorstand Peter Struck betont: „Dass die Eigner Angels mit ihrem Handeln und Denken nicht allein die Welt retten werden, ist verständlich. Die Klimakrise geht uns aber alle an, und wenn jeder bei sich anfängt, sind dies viele kleine Schritte, die am Ende zu einem großen Schritt werden können. Wir stellen uns dieser Verantwortung und sind einen ersten von vielen noch notwendigen Schritten gegangen.“