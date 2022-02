Die Nördlinger Angels stehen unter Erfolgsdruck

Ausgerechnet heute Abend gegen den Meister Keltern hilft dem Nördlinger Bundesligateam im Kampf um die Playoff-Plätze nur ein Heimsieg weiter. Am Sonntag folgt dann der Showdown.

Am heutigen Mittwochabend steht für die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels das zweite von drei Spielen innerhalb einer Woche an. Die Nördlingerinnen empfangen in einem für sie überaus wichtigen Duell den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger, die Rutronik Stars aus Keltern. Wichtig deswegen, weil sich die Play-Off-Situation der Imreh-Truppe nach der Niederlage in Freiburg am vergangenen Sonntag vorsichtig ausgedrückt nicht verbessert hat und man das heutige Spiel beinahe schon gewinnen muss, will man das Heft des Handelns nicht anderen Teams überlassen.

Als Tabellenneunter, aber mit einem Spiel mehr (20) steht man punktgleich mit Saarlouis. Die Royals nehmen mit Platz acht den letzten Play-Off-Platz ein und haben den Rieserinnen eine herbe Auswärtsniederlage mit 41 Punkten Differenz beigefügt, die den Gewinn des direkten Vergleichs schier unmöglich macht. Um aber überhaupt am kommenden Sonntag zu diesem Showdown auf Augenhöhe antreten zu können, muss heute der aktuelle Tabellendritte aus Keltern geschlagen werden. Es gibt Aufgaben, die lesen sich einfacher.

Neue Amerikanerin lässt aufhorchen

Die Lösung führt dabei sicherlich über Kelterns Neuzugang Najai Wynn-Pollard, die es zu stoppen gilt. Die 1,80 m große US-Amerikanerin stieß erst kürzlich zu den Württembergerinnen. Erstmals kam die 26-jährige Forwardspielerin Ende Januar beim 68:60-Sieg in Düsseldorf zum Einsatz. Richtig angekommen ist sie dann vergangenen Sonntag, als sie in nur 23 Minuten Einsatzzeit 17 Punkte erzielte und die effizienteste Spielerin der Sterne war. Sie ist also ein mehr als adäquater Ersatz für Breanna Richardson, die nach Frankreich gewechselt ist.

Aber egal, wen Kelterns Coach Christian Hergenröther aufs Feld schickt, für die Angels um Mannschaftskapitänin Sami Hill und die unermüdlich rackernde Elina Koskimies bedeutet es Schwerstarbeit. In den letzten beiden Spielen, einmal in der Liga und einmal beim Pokal-Aus, jeweils in Keltern, gelang es den Nördlingerinnen nicht, ein einziges Mal in Führung zu gehen und nur zwei Spielgleichstände zu erspielen. Von acht Spielvierteln gewann man eins und die Reboundstatistik, ein Parameter, der im Basketball generell sehr wichtig ist, lässt Böses ahnen: 63:46 an Abprallern heißt es für den deutschen Meister aus den letzten beiden Aufeinandertreffen. Auch die genommenen Wurfversuche beider Teams (81:61) sprechen eine eigene Sprache und zeigen die Offensivwucht des Titelverteidigers. Liest man die nackten Zahlen, haben die Eigner Angels eigentlich keine Chance. Diese aber zu nutzen, würde bedeuten, sich den Weg in die Play-Offs offen zu halten und für eine faustdicke Überraschung zu sorgen.

In der Crunchtime den Faden verloren

Um die mentale Stärke der Kraterbasketballerinnen brauchen sich die Fans keine Gedanken zu machen. Coach Ajtony Imreh hat sich bereits in der Kabine in Freiburg vor seine Mannschaft gestellt. Zwar war er alles andere als zufrieden mit dem letzten Durchgang dort. Aber er hob auch die ersten drei Viertel hervor, in denen sein Team organisiert und strukturiert auftrat. Möglich, dass das Fehlen von Mona Berlitz und Mesi Obanor in Freiburg das Team zu viel Kraft gekostet hatte und man in der Crunchtime dort den Faden verlor. Das soll und darf den Angels vor eigenem Publikum so nicht passieren. Der Nördlinger Erstligist ist sich der Bedeutung dieses Spiels auch bewusst. Der Appell von Sami Hill an das Nördlinger Publikum: „We want to go to the Play- Offs! And we need the maximum support of our great fans!“ Frei übersetzt: Für den Sprung in die Play-Offs braucht das Team die größtmögliche Unterstützung des eigenen Anhangs.

Zuschauer brauchen zu diesem Spiel zwar weiterhin die notwendigen Masken, aber keinen Test mehr. Ein 2G-Nachweis reicht. Tickets gibt es auf der Homepage www.eigner-angels.de. Das Spiel wird ab 19 Uhr auf Sport total übertragen.