Die Verletztenliste wird länger

Nördlinger Regionalligateam muss im Heimspiel auf Filip Kamenov verzichten.

Eindrucksvoll konnten die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen ihr letztes Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten Wolnzach gewinnen (63:84). Nun will die BG Leitershofen/Stadtbergen II dem Tabellenführer die erste Niederlage beibringen. Für die Rieser gibt es vor der Partie gute und schlechte Nachrichten.

Erfreulicherweise darf der Gastgeber unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln wieder Zuschauer in die Hermann-Keßler-Halle lassen und auf deren Unterstützung bauen. Die Gäste stehen aktuell auf Platz sieben und konnten nur vier ihrer elf Spiele gewinnen. Dennoch können sie, angeführt von Topscorer Quentin Tucker (19,8 Punkte pro Spiel) auch den Rieser Korbjägern gefährlich werden. Diese mussten unter der Woche schlechte Neuigkeiten bezüglich ihrer Verletztenakte hinnehmen. Beim etatmäßigen Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger, der schon seit längerer Zeit fehlte, wurde ein Meniskusriss diagnostiziert, während Leistungsträger Filip Kamenov noch auf das Ergebnis seiner Untersuchung warten muss. Kamenov verletzte sich im Aufeinandertreffen mit dem TSV Wolnzach und wird eine große Lücke im Nördlinger Kader hinterlassen. Trotz der Ausfälle ist das Team um Kapitän Joseph Eichler und Topscorer Scottie Stone der Favorit und möchte auch nach dem elften Spiel noch ungeschlagener Spitzenreiter der Liga sein. Wenn die BG dies verhindern möchte, muss sie sich gegenüber ihren vergangenen Leistungen steigern und vor allem defensiv gegen die beste Offensive, die die 2. Regionalliga Süd zu bieten hat, gewappnet sein. Die Basketballfreunde im Ries können sich in jedem Fall wieder über Live-Basketball freuen. Tipp-off ist am Samstag um 19.30 Uhr. In der Halle wird die Einhaltung der 2G+-Regelung überprüft. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. (msc)