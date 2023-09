Basketball

Eigner Angels Nördlingen: Das ist das Team für „Mission 16“

Plus Bei der Mannschaftsvorstellung präsentieren sich die Basketballerinnen den Sponsoren. Coach Rozlapa erklärt seine Idee von Basketball – die lässt aufhorchen.

Von Maximilian Bosch

Sachlich und nüchtern sollen sie angeblich sein, die Einwohner Lettlands. Das kann man auch über Matiss Rozlapa sagen, den neuen Trainer der Nördlinger Erstliga-Basketballerinnen Eigner Angels. Aber auch einen gesunden Humor ließ der 31-Jährige am Donnerstagabend erahnen, als er und die beinahe vollkommen neu zusammengestellte Mannschaft im Café Samocca den Sponsoren des Vereins vorgestellt wurden.

Er verstehe zwar kein Deutsch, aber die einführenden Worte, mit denen der Sportliche Leiter der Angels, Martin Fürleger, ihn vorgestellt habe, hätten schon ganz gut geklungen, so der Coach, der damit die Lacher auf seiner Seite hatte. Wie Fürleger erklärte, habe man sich aus einer Sammlung von mehr als 40 Bewerbungen für die von Rozlapa entschieden: „Wir waren von Anfang an überzeugt.“ Der junge Lette bringt bereits einige Erfahrung auf höchstem Niveau mit und sucht in Nördlingen nach einer neuen Herausforderung, wie er selbst sagte. Seine Idee von Basketball brachte er schnell auf den Punkt: „Basketball ist ein einfaches Spiel, und sollte auch einfach gespielt werden – zusammen, smart und aggressiv.“ Das Spiel solle schnell sein und den Zuschauern Spaß machen. Er wolle dem neuen Team eine Identität geben, sowohl auf dem Feld als auch abseits davon sollen alle zusammenhalten.

