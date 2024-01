Eigner Angels starten mit nächstem Top-Spiel ins neue Jahr

Die Nördlinger Basketballerinnen müssen zum Jahresauftakt am Sonntag nach Hannover. Die Energie aus den jüngsten Basketballfesten soll dabei mitgenommen werden.

Das alte Jahr liegt noch nicht lange zurück und die Eigner Angels haben es mit einem echten Basketball-Feuerwerk verabschiedet. Nun gilt es, die Energie, die beim jüngsten Heimspiel definitiv spürbar war, mit ins neue Jahr zu nehmen. Für die erste Partie in 2024 geht es für die Nördlingerinnen zum TK Hannover und damit zum direkten Tabellennachbarn.

Die Luchse aus Hannover rangieren derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Besonders in Hinblick auf die Play-offs dürfte dieser Rang äußerst beliebt sein, und so schielen auch die Angels auf diese Platzierung. Im Moment liegen sie nur einen Platz hinter den Gastgebern, hätten also alle Chancen, den Luchsen den Rang abzulaufen.

Hannover gegen Nördlingen: Hinspiel lief perfekt für die Angels

Das Hinspiel lief für die Angels ganz nach Plan. Im Oktober konnte ein überraschender 68:56-Sieg gegen die Hannoveranerinnen verzeichnet werden. Spielerin der Partie war Erika Davenport, die an diesem Tag kaum zu stoppen war. Bei den Luchsen stach besonders Centerin Brianna Rollerson, die beste Scorerin ihres Teams, heraus. Sie spielte schon für verschiedene Bundesligisten und sammelt seit dieser Saison Körbe für den TKH.

Am Sonntag können die Luchse noch eine weitere Postspielerin aufbieten, die beim Hinspiel nicht mitmischen konnte. Die 22-jährige Australierin Hannah Hank glänzt mit hervorragenden Wurfquoten und ist mit ihren 1,88 Metern im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Größe auf dem Feld. Ansonsten hat sich bei Mannschaft und Trainerin nichts verändert. Coach Sidney Parsons, früher selbst Spielerin in Nördlingen, führt ihr Team bisher erfolgreich durch die Saison. Ihr letzter großer Coup war der Sieg im Pokal-Achtelfinale. In einem echten Basketball-Krimi setzten sie sich mit einem Punkt gegen Keltern durch und stehen somit – ebenso wie die Nördlinger – im Viertelfinale.

Basketballspiel ist kostenlos im Livestream zu sehen

Auch bei den Angels war die Stimmung in der Halle zuletzt ausgezeichnet. Für die Spieltage vor Weihnachten und Silvester organisierten die Verantwortlichen der Eigner Angels ein attraktives Rahmenprogramm und konnten Rekordbesucherzahlen verbuchen. Die Spielerinnen nahmen ihre Verantwortung ernst und boten den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern zwei echte Knallerspiele. Auch wenn man gegen Keltern am Ende das Nachsehen hatte, war die Partie an Spannung kaum zu überbieten und eine tolle Werbung für den Damenbasketball in Nördlingen.

Nun müssen sich die Angels im Norden Deutschlands beweisen und ohne die Unterstützung ihrer Fans auskommen. Auftakt zum ersten Spiel des neuen Jahres ist am Sonntag um 16 Uhr. Wie immer kann die Partie live auf Sporttotal.tv verfolgt werden.