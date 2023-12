Ein Überraschungsteam besucht die Eigner Angels Nördlingen

Basketball-Bundesliga Frauen: Die Saarlouis Royals wollten oben mitspielen, erfüllten aber die Erwartungen nicht. Doch der Wind dreht sich bei Nördlingens Gegner.

Wenn der aktuelle Tabellenvierte der DBBL, die Eigner Angels Nördlingen, den Tabellenvorletzten aus Saarlouis am Sonntag um 16 Uhr zum Tip-off in eigener Halle empfängt, sollten die Rollen eigentlich geklärt sein. Im Fall der Royals ist das aber ganz und gar nicht der Fall.

Die zumindest als Favorit für die Play-offs gestarteten Saarländerinnen kamen diese Saison nicht in Tritt. In einer langen erfolglosen Phase trennte man sich bereits von zwei Spielerinnen. Wechsel auf dem Trainerposten sowie fortwährende Veränderungen im Team von Interimstrainer Hermann Paar ließen den Tabellensiebten des Vorjahres nicht zur Ruhe kommen. Dass mit Dragna Svitlica eine Serbin als Cheftrainerin verpflichtet wurde, die zuerst einmal keine notwendigen Arbeitspapiere hatte, passt ins aktuelle Bild. Zudem scheinen sich die Saarländerinnen bewusst gegen das Agreement der Liga zur Förderung von deutschen Spielerinnen entschieden zu haben. Im aktuellen Kader findet sich keine einzige aktive deutsche Spielerin. Nachverpflichtungen wie vor drei Spieltagen die Serbinnen Milena Marianovic (7 Punkte im Schnitt), Sanja Mandic (4) oder die Französin Naomi Mbandu (10,3) sorgen dafür, dass man der Deutschquote so nahe ist wie ein Mindestlohnempfänger dem Spitzensteuersatz.

Angels-Gegner Saarlouis kommt mit drei Siegen im Rücken nach Nördlingen

In Summe findet sich der Play-off-Kandidat aus Saarlouis mit nur drei Siegen überraschend auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder und steckt somit schon am zehnten Spieltag mitten im Abstiegskampf. Dass man gewillt ist, diesen anzunehmen, zeigen der Auswärtssieg in Leverkusen (74:54) am vorletzten Spieltag und der knappe Heimsieg der Royals am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Osnabrück. 72:71 schlug man die (aus Nördlinger Sicht) unschlagbaren Niedersachsen. Damit aber nicht genug: Am Mittwoch kämpfte man im Achtelfinale nach zwei Verlängerungen den Tabellensiebten aus Freiburg mit 94:86 nieder. Die letzten fünf Minuten (11:3) spielte nur noch Saarlouis, was für Kampfgeist und Kondition spricht.

Mit drei Erfolgserlebnissen hintereinander schicken die Königlichen also ein warnendes Ausrufezeichen ins Ries. Dort, bei den Eigner Angels, läuft es bisher überraschend gut. Nach dem Umbruch hat sich die Mannschaft gefunden. Besonders das letzte Ligaspiel gegen Marburg zeigte dies. Nicht nur die üblichen Verdächtigen trugen sich auf dem Scoreboard ein. Enija Viksne (13 Punkte), Roosa Lehtoranta (11), Leonie Kambach (8) und sogar das Nördlinger Küken, Anna Löffler (4), zogen die Offensivpower an sich und entlasteten die sonstigen Topscorerinnen um Erika Davenport und Brandy Beasley. Sieht man von der Tabellenkonstellation einmal ab, wird am Sonntag ein Topspiel erwartet.

Nördlingen gegen Saarlouis ist das Duell der Drei-Punkte-Königinnen

Mit Nördlingens Nicole Brochlitz wartet die beste Dreierschützin der Liga (47,4 Prozent Trefferquote aus 57 Versuchen) auf ihre unmittelbare Verfolgerin bei den Saarländerinnen, Destiny Littleton (40 Prozent aus 65 Versuchen). Littleton war es, die vergangene Woche wenige Sekunden vor Schluss mit einem 5:0-Lauf ihr Team gegen Osnabrück zum Ausgleich warf und den dritten Saisonsieg ermöglichte. Sie führt auch die Liste der Topscorerinnen an und trifft neben Brochlitz ebenfalls auf Erika Davenport als ligabeste Werferin aus der Nah- und Mitteldistanz. Die 24-jährige US-Amerikanerin ist Dreh- und Angelpunkt der Gäste. Doch müssen die Nördlingerinnen auch Littletons Mitspielerinnen unbedingt im Auge behalten. Mit 1,83 Metern wäre da die US-Amerikanerin Isabell Spingola. Über acht Punkte im Schnitt und gute Reboundarbeit zeichnen sie aus. Die Polin Sylwia Bujniak (6,3) und die Portugiesin Maria Kostourkova (7) können ebenfalls Spiele entscheiden. Insgesamt punkteten sechs Spielerinnen beim Overtime-Pokalfight zweistellig.

Lesen Sie dazu auch

Ausgeglichen besetzt sind aber auch die Eigner Angels. Sie sollten den Takt vorgeben und sich von einer Spielerin wie Littleton wenig beeindrucken lassen. Erika Davenport, Nicole Brochlitz und Brandy Beasley sind in den Bestenlisten der Liga weit oben zu finden, Mariam Hasle-Lagemann befindet sich auf einem Höhenflug. Der Rest des Teams um Kapitänin Lisa Bertholdt zeigt mehr als solide Leistungen und bei der großen Rotation, die Coach Matiss Rozlapa gerne spielt, kein Nachlassen in der Spielintensität. Alles in allem ist somit ein Topspiel zweier Pokalviertelfinalisten zu erwarten. Das Spiel wird live im Stream übertragen, Sprungball ist um 16 Uhr.

Viertelfinalauslosung findet in der Halbzeitpause statt

Als besonderes Schmankerl mit ligaweiter Beachtung finden in der Halbzeitpause des Spiels die Viertelfinalauslosungen des DBBL-Pokals in Nördlingen statt und werden live übertragen. Im Lostopf befinden sich neben den Eigner Angels auch der Gegner aus Saarlouis sowie Halle, Marburg, Osnabrück, Berlin und als einziger Zweitligist Dillingen (Saarland). Zudem muss im Pokal-Topspiel am 20. Dezember zwischen Titelverteidiger Hannover und dem deutschen Meister aus Keltern noch der achte Teilnehmer gefunden werden.

Neben der Pokalauslosung findet wie immer bei Spielen gegen Saarlouis der DMSG-Tag bei den Eigner Angels statt. Die Deutsche Multiple Sklerosegesellschaft (DMSG) hat am Sonntag einen Infostand in der Hermann-Keßler-Halle. Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, vorbeizuschauen und sich Informationen über Multiple Sklerose (MS) zu holen. Außerdem werden MS-Patienten vor Ort sein, die Rede und Antwort stehen oder einfach nur ein tolles Basketballspiel erleben wollen. Der Geschäftsführer Thomas Mathieu der InexioRoyals Saarlouis ist von MS betroffen, ebenso wie Angels-Vorstandsmitglied Monika Stöcklein, die Initiatorin dieses besonderen Tages. Daher richten die beiden Vereine stets gemeinsam diesen Tag aus.