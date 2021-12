Basketball

10:54 Uhr

„Englische Woche“ der Angels endet im Saarland

Wenn die wichtigsten Leistungsträgerinnen des Angels-Teams, Sami Hill (links) und Asha Thomas, auch in Saarlouis einen guten Tag erwischen, dann ist der fünfte Pflichtspielsieg in Folge durchaus möglich.

Plus Nach den Erfolgen gegen Göttingen und in Mainz treffen die Nördlingerinnen am Sonntag auf den Tabellennachbarn Saarlouis. Dort hat sich seit dem Saisonstart einiges verändert.

Von Katja Gerstmeyr

Schon zwei Siege konnten die Eigner Angels in den letzten sechs Tagen einfahren und es steht bereits das nächste Spiel bevor. Zwar läuft es im Moment etwas holprig bei den Nördlinger Damen, aber Hauptsache es läuft. Die letzten beiden Partien können mit einem „Sieg ist Sieg“ abgeschrieben werden, und im Nachhinein fragt den Pokalsieger ja auch keiner mehr, ob er in der dritten Runde mit 20 oder zwei Punkten gewonnen hat.

