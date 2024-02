Erfolgreiches letztes Kids-Camp der Eigner Angels in dieser Saison

Knapp 40 Kinder verbessern mit den Nördlinger Basketballprofis ihre Fähigkeiten mit dem Ball.

Rund 40 Kinder aus dem Ries, aus Schwabach und dem Augsburger Raum haben beim letzten Nachwuchscamp der Eigner Angels dieser Saison in der Nördlinger Hermann-Keßler Halle teilgenommen. An verschiedenen Stationen wurde an Geschicklichkeit, Koordination und anderen Basketballfertigkeiten gearbeitet.

Unter Aufsicht der engagierten Trainerinnen und Trainern konnten die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren ihre Fähigkeiten verbessern und ihr Ballgefühl unter Beweis stellen. Als Belohnung für ihre Teilnahme durften sich die Kids im Anschluss nicht nur Autogramme von ihren neuen Vorbildern holen, sondern bekamen auch Karten für das nächste Heimspiel der Eigner Angels gegen Herne am 25. Februar. (AZ)