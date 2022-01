Erster Härtetest für den Spitzenreiter

Gäste aus Milbertshofen halten beim TSV Nördlingen drei Viertel lang ausgezeichnet mit. Im Schlussdurchgang sorgen dann die Gastgeber doch noch für klare Verhältnisse.

Eine starke Milbertshofener Mannschaft machte dem TSV Nördlingen das Leben in eigener Halle richtig schwer und führte lange Zeit. Erst im Schlussviertel gelang es den Hausherren, die Kontrolle zu übernehmen und sich abzusetzen. Am Ende gewann der TSV eine umkämpfte Partie mit 87:70 und bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer.

Doch bis zu diesem Endergebnis war es ein harter Kampf. Die Nördlinger Basketballer starteten mit drei verwandelten Dreipunktewürfen gut in das Aufeinandertreffen. Bei verworfenen Versuchen holten sich die beiden Center Joseph Eichler und Robin Seeberger unter dem gegnerischen Korb den Rebound und erkämpften sich so ihre Zähler. Das Anfangsviertel wurde dann allmählich zu einem regelrechten „Dreier-Shootout“. Beide Teams nahmen zahlreiche Würfe von jenseits der Dreipunktelinie und konnten auch einige verwandeln. Mit zwei Treffern aus dem Dreierbereich konnten die Gäste zum Ende des Anfangsviertels auf 17:24 verkürzen und deuteten ihre Treffsicherheit an.

Im zweiten Viertel bekamen die Gastgeber mehr und mehr Probleme mit der defensiven Variante der Baskets. Trainer Harry Dirschl ließ eine Zonenverteidigung spielen, der es gelang, das Tempo aus dem Nördlinger Spiel zu nehmen. Diese fanden dagegen wenig Lösungen und fabrizierten einige Ballverluste. Die Münchner Gäste ließen den Ball im Angriff gut laufen und bestraften die Mannschaft von Trainer Mohammed Hajjar für jede kleine defensive Nachlässigkeit. Auch dessen Auszeit zeigte keine Wirkung und so gab es ein Novum für den TSV in dieser Saison: Zum ersten Mal lagen sie zur Halbzeit in der eigenen Halle zurück. Die Baskets spielten stark auf, gewannen das Viertel mit 15:7 und gingen mit einer knappen 32:31-Führung in die Halbzeitpause.

Hajjar und auch die Zuschauer erwarteten eine Reaktion in der zweiten Hälfte, mussten darauf aber noch warten. Die Baskets liefen regelrecht heiß und verwandelten nahezu jeden Dreipunkteversuch. Die Nördlinger taten sich weiterhin schwer, hielten aber dagegen. Scottie Stone und Pascal Schröppel antworteten ihrerseits mit erfolgreichen Dreiern, während Kapitän Joseph Eichler bei seinem energischen Zug zum Korb nicht gestoppt werden konnte. So gelang es den Riesern, zumindest zum 56:56 auszugleichen und das Schlussviertel versprach, spannend zu werden. Der Tabellenführer musste sich steigern, um nicht die erste Niederlage in dieser Saison zu kassieren.

Angefeuert von den Fans, erhöhten sie die defensive Intensität spürbar und ließen dadurch deutlich weniger Punkte zu. Den Gästen schien außerdem langsam die Puste auszugehen, ihre Würfe fanden nur noch selten das Ziel. Leistungsträger Kamenov und Stone zogen auf dem Weg zum Korb Fouls und münzten dies an der Freiwurflinie in wichtige Punkte um. Youngster Schröppel, der den verletzten Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger ausgezeichnet ersetzen konnte, streute einen weiteren Distanzwurf ein und die Gäste fanden kein Gegenmittel mehr. Dieser Endspurt im Schlussviertel, das die Rieser Korbjäger klar mit 31:14 für sich entschieden, sorgte schlussendlich für den neunten Sieg im neunten Spiel, sodass die Nördlinger weiter ganz oben in der Tabelle stehen. „Wir haben uns heute sehr schwergetan. Am Ende zählt für uns aber nur der Sieg und wir werden weiter an unseren Schwächen arbeiten, um es in den nächsten Spielen besser zu machen“, zog Hajjar sein Fazit.

Auch wenn die Baskets aus Milbertshofen ihre bisher beste Saisonleistung zeigten und ihnen phasenweise nahezu alles gelang, verlor Hajjars Team nicht die Nerven. Damit überstand die junge Mannschaft den ersten richtigen Härtetest der Saison und kann sich nun auf die nächste Herausforderung vorbereiten. Am kommenden Samstag steht die Auswärtsfahrt zum Tabellenletzten Passau auf dem Programm.

TSV Nördlingen Kamenov (17), Stone (23), Eichler (20), Schröppel (9), Seeberger (16), Mußgnug (2), Scherer, Kluger, Seidel, Steinmeyer