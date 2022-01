Basketball

Fliegende Sakkos und Quotenhits bei den Nördlinger Angels

Plus Angels-Übertragungen aus der Hermann-Keßler-Halle sind in Corona-Zeiten besonders gefragt

Von Thomas Lambertz

Da war er, der erhoffte und notwendige Befreiungsschlag der Eigner Angels Nördlingen. Nach teilweise unglücklichen Niederlagen gegen drei der fünf Topteams der 1. Toyota-Damenbasketball-Bundesliga und dem Pokal-Aus in Keltern belohnten sich die Angels mit einem hart erkämpften Sieg gegen die SV Halle Lions. Der Erfolg am 17. Spieltag hatte mehrere Gründe: Über die erfolgreiche Rückkehr von Meg Wilson wurde bereits berichtet, nicht viel weniger effektiv war aber das Wirken von Nördlingens Finnin Elina Koskimies, die in den letzten Spielen nicht gerade vom Glück verfolgt war. Sie legte gegen Halle nicht nur deren zweitbeste Schützin Barbora Kasparkova (10,3 Punkte im Schnitt, gegen die Angels 0!) an die Leine, sondern erzielte auch selbst noch zehn Punkte und holte sich sechs Ballabpraller. Mit diesen Werten war sie hinter Wilson die zweiteffektivste Spielerin der Eigner Angels und durfte sich und ihr Team für ihr Durchhalten in ihrer persönlichen Durstperiode belohnen. Und nebenbei für die kommenden Aufgaben neues Selbstvertrauen getankt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

