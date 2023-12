Freiburg kommt zum ersten von zwei Kracherspielen nach Nördlingen

Mit zwei Höhepunkten endet das Jahr für Nördlingens Basketballerinnen. Den Auftakt macht am Freitag Freiburg – ein Gegner, an den die Angels gerne zurückdenken.

Die Nördlinger Angels beenden die Hinrunde in der 1. Basketballbundesliga der Frauen auf einem guten fünften Platz, mit einer positiven Bilanz und dem Wissen, dass mit dem gewissen Quäntchen Glück eine Podiumsplatzierung durchaus realistisch und verdient gewesen wäre. Trotzdem ist man mehr als zufrieden mit der Leistung der Nördlinger Truppe und noch gespannter auf die überaus vielversprechende Rückrunde, die direkt mit zwei absoluten Krachern beginnt.

Zunächst gastieren die Eisvögel aus Freiburg im Ries, die als direkter Verfolger der Angels heiß auf eine Revanche sind, schließlich wurde man in eigener Halle zwischendurch förmlich an die Wand gespielt. Und zum Jahresabschluss kommt es dann zu einem ersten Höhepunkt in der sechzehnten Nördlinger Bundesligasaison: Der amtierende Deutsche Meister aus Keltern gibt sich die Ehre und wird – genauso wie die Freiburger Mannschaft – mit ordentlich Spektakel begrüßt. Man hat sich hinter den Kulissen einiges einfallen lassen, um diese beiden Spieltage zu einem absoluten Muss für alle Nördlinger Sportfans zu machen: Tombola, Gewinnspiele, Halbzeitshow und vieles mehr sorgen für das angemessene Rahmenprogramm rund um diese beiden Top-Spiele und einen stimmungsmäßigen Höhepunkt zum Jahresabschluss.

Gegen Freiburg muss Nördlingen schneller ins Spiel kommen als zuletzt

Die Eisvögel aus Freiburg sind keine Unbekannten, vor einigen Wochen entführten die Angels in phänomenaler Manier noch zwei wichtige Punkte aus dem Breisgau. Seitdem hat sich das Freiburger Team weiter stabilisiert und lauert direkt hinten den Nördlingerinnen auf Platz sechs der Tabelle. Mit ihrer Erfahrung und Qualität schafften sie es sogar, den Meisterschaftsaspiranten Hannover – genauso wie die Nördlinger – in eigener Halle niederzuringen. Schlüssel wird es also sein, anders als in Berlin, direkt von Anfang an hellwach zu sein, um mit dem schnellen und attraktiven Spielstil der Eisvögel schritthalten zu können.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet im Nördlinger Rampenlicht eine sehenswerte Basketballshow, die in diesem Aufeinandertreffen zu einem großen Teil von deutschen Nachwuchstalenten aufgeführt, von internationalen Leistungsträgerinnen ergänzt und von einer Basketball-Legende gekrönt wird, wenn die 47-jährige Mirna Paunovic das Feld betritt. All das findet zur ungewohnten Zeit am Freitagabend, 22. Dezember, um 19.30 Uhr in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle statt. Als kleines Weihnachtsbonbon sind die Eintrittspreise für die kommenden beiden Spiele stark reduziert. Wegen der geplanten Aktionen wird ein größerer Zuschauerandrang erwartet, weshalb eine rechtzeitige Anreise empfohlen wird.

