Hält der Lauf der Nördlinger Basketballer auch gegen Haching?

Basketball 1. Regionalliga: Die TSV-Männer sind bestens in Form. Nun gastiert der Spitzenreiter im Ries. Mithilfe der Anhänger soll Haching bezwungen werden.

Nach acht Spielen sind die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen gegen jedes der anderen sieben Teams in der Südgruppe einmal angetreten, was gleichzeitig das Ende der Hinrunde bedeutet. Nach dieser ist der neue Cheftrainer Ajtony Imreh äußerst zufrieden mit bisherigen der Leistung seiner Mannschaft, die er erst im Sommer übernahm. Nun steht seinem Team gegen Unterhaching die vielleicht schwerste Aufgabe bevor.

„Wir haben vier der sieben Spiele gewonnen und hatten auch bei zwei Niederlagen, gegen Spitzenteams aus Schwabing und Haching, gute Chancen zu gewinnen“, sagt Imreh über die bisherige Spielzeit. So steht sein Team auf Platz vier der Tabelle und ist damit auf Kurs, das große Saisonziel, die Play-off-Teilnahme, erneut zu erreichen. Doch bis dahin sei es noch ein langer, schwerer Weg, die Liga sei enorm umkämpft, jeder könne jeden schlagen und man könne sich nicht erlauben, Spiele nicht mit hundertprozentigem Einsatz zu bestreiten, so der Ungar weiter.

Nördlingens Gegner Haching punktet stets stark

Mit den Baskets aus Haching gastiert am Sasmtagabend der aktuelle Tabellenführer im Ries. Die Mannschaft von Trainer Tsoraklidis aht mit sechs Siegen aus sieben Spielen ihre Aufstiegsambitionen unterstrichen. Die große Stärke der Münchner liegt dabei in der Offensive, mit 83,6 Punkten pro Spiel sind die Baskets auch in dieser Statistik ligaführend. Der technisch versierte und athletische Kader ist bekannt für sein schnelles Spiel, gepaart mit guten Wurfquoten, insbesondere einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit aus dem Dreierbereich (34,7 Prozent). Fällt der Dreier für die Gäste auch in der Hermann-Keßler-Halle, sind sie nur schwer zu schlagen. Im Hinspiel gelang es dem TSV allerdings bereits, die Hachinger an den Rand einer Niederlage zu bringen, als man sich nur denkbar knapp mit 76:78 geschlagen geben musste. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf möchten die Rieser nun vor den eigenen Fans die Überraschung schaffen und den Spitzenreiter ärgern.

Das Duell der beiden Mannschaften ist auch das Aufeinandertreffen zwei der vielseitigsten Scorer der 1. Regionalliga Süd: Scottie Stone auf der einen Seite, Niklas Kropp auf der anderen. Nicht nur ist Kropp mit 24,6 Punkten Topscorer der Liga, dicht gefolgt von Stones 20,2, beide sind außerdem herausragende Dreierschützen und sorgen damit regelmäßig für Offensivfeuerwerke. Stone bildete zusammen mit Eichler die Stütze des jüngsten Nördlinger Erfolges, mit ihrer Erfahrung führen sie die junge restliche Truppe an.

Heimspielkulisse soll das Zünglein an der Waage für Nördlingen werden

Besonders zufrieden war Trainer Imreh zuletzt zudem mit den Leistungen von Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger und Center Robin Seeberger, beide spielen ihm zufolge eine ihrer stärksten Saisons überhaupt und sind maßgeblich verantwortlich für die Rieser Siegesserie. Diese soll auch gegen den Spitzenreiter fortgeführt werden. Gelingen kann dies, wenn der TSV es schafft, die Zahl der Turnover, die auch der schnellen, manchmal riskanten Spielweise geschuldet sind, zu reduzieren und das Spieltempo dennoch zu kontrollieren.

Den entscheidenden Unterschied sollen die eigenen Zuschauer machen, die der Mannschaft durch ihre lautstarke Unterstützung zum Sieg verhelfen sollen. „Ich hoffe, dass am Samstag noch mehr Fans in die Halle kommen und uns unterstützen. Wir werden da sein und unser Bestes geben!“, blickt Imreh auf das Spitzenspiel. Tip-off ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.