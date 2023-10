Herausforderung im fernen Herne für die Eigner Angels Nördlingen

Die Angels-Basketballerinnen spielen gegen einen neu formierten Gegner. Dieser hat eine englische Woche zu bestreiten – und ein echtes Drama hinter sich.

Die nächste Herausforderung wartet auf die Eigner Angels aus Nördlingen. Nachdem die Saison in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga ganz ordentlich angelaufen ist, müssen sie sich am Wochenende im fernen Herne beweisen.

In der vergangenen Woche hatten beide Teams noch einmal die Chance, an ihren Schwächen zu arbeiten und möglicherweise den ein oder anderen Spielzug auszuprobieren. Die Pokalrunde gegen Teams aus der zweiten Liga bot die Gelegenheit dazu. Die Angels hatten mit den Baskets aus Schwabach ein ausgezeichnetes Los gezogen, hielt sich dadurch doch auch die Anreise in Grenzen. Mit einem 110:44 bestätigten sie ihre Favoritenrolle und das, obwohl die Nördlingerinnen keineswegs in Bestbesetzung an den Start gegangen waren. Dem Herner TC gelang der Einzug in die nächste Pokalrunde ebenfalls souverän, wenn auch mit einem etwas weniger deutlichen Endergebnis.

Nördlingens Gegner Herne hat eine anstrengende Woche hinter sich

Während sich die Eigner Angels in dieser Woche gewissenhaft auf das Team aus dem Ruhrpott vorbereiten konnten, absolviert der TC eine englische Woche. Am Mittwochabend hatten sie die Gisa Lions aus Halle zu Gast und mussten in einem spannenden Spiel sämtliche Reserven aktivieren. In einer dramatischen Partie verspielten die Hernerinnen einen komfortablen Vorsprung, gerieten ins Hintertreffen und mussten sich am Ende mit einem Punkt geschlagen geben. Auch zuvor waren die Ligaspiele des TC immer umkämpft. Einer Niederlage gegen Alba Berlin zum Auftakt folgte ein knapper Sieg gegen Saarlouis.

In der Saisonvorbereitung galt es für Headcoach Marek Piotrowski gleich neun neue Spielerinnen in die Herner Mannschaft zu integrieren. Auch neben dem Spielfeld galt es sich zu finden und so hatten die Kapitäninnen Tayler Mingo und Laura Zolper einiges zu tun. Die beiden sind neben ihrem Trainer die Konstanten beim Herner TC und tragen auch in dieser Saison eine Menge Verantwortung. Auch von den Neuzugängen konnte sich jede Spielerin bereits in einer Partie hervortun, eine überragende Spielmacherin hat sich bisher jedoch noch nicht herauskristallisiert. Dafür ist der TC breit aufgestellt und bringt besonders viele starke Dreierschützinnen mit.

Angels hoffen noch auf Einsatz von Brochlitz und McCray

Ganz anders ist die Situation bei den Angels, wo die Rollen bereits klar verteilt scheinen. Erika Davenport ist hier die überragende Punktelieferantin und auch Enija Viksne, Nicole Brochlitz und Danielle McCray übernehmen auf dem Feld eine Menge Verantwortung. Umso besorgniserregender, dass ausgerechnet die beiden letztgenannten zuletzt ausfielen und auch weiterhin medizinisch behandelt werden müssen. Noch im Pokal musste das Team auf die Leistungsträgerinnen Brochlitz und McCray verzichten. Im Lager der Nördlingerinnen wird alles darangesetzt, um die beiden doch noch fit zu bekommen, denn ohne zwei ihrer Schlüsselspielerinnen werden es die Angels am Samstag schwer haben.

Lesen Sie dazu auch

Können die Nördlingerinnen doch noch mit einem möglichst vollständigen Kader anreisen, ist der Herner TC kein unschlagbarer Gegner. Es wird sich zeigen, wie das Team um Coach Piotrowski das Drama gegen Halle verarbeitet. Verfolgt werden kann die Partie am Samstagabend um 18 Uhr auf Sporttotal.tv.