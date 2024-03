Holen die Nördlinger Angels den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte?

Die Nördlinger Basketballerinnen sind nur zwei Siege vom größten Erfolg seit ihrer Gründung entfernt. Wen sie beim Top Four in Saarlouis dafür bezwingen müssen.

Es könnte ein historisches Wochenende für die Eigner Angels und die Stadt Nördlingen werden. Nie war die Chance auf einen nationalen Titel größer, als sie es an diesem Wochenende sein wird. Erstmals seit vier Jahren haben sich die Rieserinnen wieder für das Finalturnier des Pokalwettbewerbs in Saarlouis qualifiziert und könnten sich mit der ersten Medaille seit zehn Jahren belohnen. Die hatten sie damals gegen den vergangene Woche abgestiegenen BC Marburg gewonnen – und zwar in Saarlouis, bereits damals die Gastgeberstadt des prestigeträchtigen Turniers.

Der Weg ins diesjährige Top Four führte die Angels über Schwabach, Bad Homburg, und die Dillingen Diamonds aus dem Saarland. Ihre Nachbarn, die Saarlouis Royals, sind im Halbfinale die Gegnerinnen für die Angels. Vor knapp zwei Wochen gastierte Nördlingen beim letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde schon mal in Saarlouis, als man im dritten Viertel den Sieg fast schon hergeschenkt hatte, am Ende aber Kampfgeist bewies und doch noch verdient gewann. Angels-Kapitänin Lisa Bertholdt schätzt die dadurch gewonnene Erfahrung wie folgt ein: „Wir nehmen aus den letzten beiden Spielen extrem viel mit! Wir müssen jetzt an unseren Schwächen arbeiten und versuchen, unsere Stärken über 40 Minuten zu bringen.“ Vor allem die drei Amerikanerinnen Destiny Littleton, Jaelynn Penn und Isabelle Spingola stechen aus der Mannschaft der Royals heraus. Gelingt es, sie möglichst aus dem Spiel zu nehmen, dann stehen die Angels schon mit einem Bein im Finale.

DBBL-Pokal: Nördlingen hat Außenseiterchancen gegen Berlin und Hannover

Das Finale konnte Nördlingen bisher nur ein einziges Mal erreichen. 2011 verlor man es gegen den Serienmeister TSV 1880 Wasserburg, der sich inzwischen an der Tabellenspitze der 2. DBBL Süd wiederfindet. Der diesjährige Gegner im großen oder kleinen Finale wird im zweiten Halbfinalspiel zwischen Tabellenführer Alba Berlin und Titelverteidiger TK Hannover ermittelt. In der Liga haben beide Mannschaften je ein Spiel gegen den anderen gewonnen. Berlin wird wohl als Favorit in alle seine Spiele gehen, sind die Hauptstädterinnen doch seit 15 Spielen ungeschlagen – auch gegen Nördlingen, wobei man beide Male nur äußerst knapp den Sieg davontragen konnte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Vierte im Bunde, Hannover, geht als Titelverteidiger ins Rennen. Sie schafften es, in einem dramatischen Kampf den Deutschen Meister aus Keltern aus dem Turnier zu werfen. Die Bilanz der Nördlingerinnen gegen die Niedersachsen sieht nur bedingt besser aus. Zwar gewannen die Angels am zweiten Spieltag zu Hause am Ende einigermaßen klar, doch verlor man das Rückspiel deutlich. Zudem bringen sie viel Erfahrung – auch im Pokal – mit.

Bertholdt: "Unser Ziel ist es natürlich, den Titel zu holen"

Ob es am Sonntag dann also Nördlingen gegen Berlin oder Nördlingen gegen Hannover heißt, ist fast schon egal. Denn wer Deutscher Pokalsieger werden will, muss schließlich jeden besiegen können. Los geht die „Mission Top Four“ an diesem Samstag um 15 Uhr gegen Gastgeber Saarlouis. Um 18 Uhr treffen Berlin und Hannover aufeinander. Am Sonntag spielen um 13 Uhr die Verlierer der beiden Halbfinals die Bronzemedaille aus, das Finale findet um 16 Uhr statt.

Lesen Sie dazu auch

Die Einstellung der Mannschaft ist indes klar, wie Lisa Bertholdt bestätigt: „Unser Ziel ist es natürlich, den Titel zu holen. Wir sind alle super heiß drauf und wollen im Finale unsere beste Leistung zeigen. Wir wissen, dass wir Saarlouis schlagen können und wir sind überzeugt davon, dass es uns auch ein drittes Mal gelingen wird!“

Wer die Angels vor Ort unterstützen will, kann sich unter https://tickets.saarlouis-royals.net/ba-dbbl-pokal/ die letzten Tickets sichern. Außerdem wird das komplette Turnier live und kostenlos auf Sporttotal übertragen: https://sporttotal.tv/de/competitions/16376982-f8ed-49f1-85f9-8a14e8a0d781.