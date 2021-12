Im Breisgau setzt man auf Jugendförderung

Die Eisvögel USC Freiburg gelten mit ihrem Nachwuchsprogramm bundesweit als Vorbild für andere Vereine. Das Konzept hat die sonntäglichen Gäste der Eigner Angels heuer bis auf den zweiten Tabellenplatz geführt.

Vor eigenem Publikum soll es aufwärts gehen für die Eigner Angels. So lautet die Hoffnung vor dem letzten Spieltag der DBBL-Hinrunde. Nach einer schwachen Vorstellung in Saarlouis muss am Sonntag eine deutliche Leistungssteigerung her, um mit den Gästen mithalten zu können. Mit den Eisvögeln des USC Freiburg erwartet man den letzten verbliebenen Gegner, mit dem die Nördlingerinnen in dieser Saison noch keine Bekanntschaft gemacht haben.

In einer Hinsicht ist der USC Freiburg für viele andere Teams der Liga ein Vorbild. Seit Jahren legt der Verein den Fokus auf die Förderung des deutschen Nachwuchses und setzt auch in der Bundesliga auf junge Talente. Seit dem Wiederaufstieg 2018 war Freiburg mit dieser Strategie erfolgreich und sicherte sich stets einen Platz in den Play-offs. Diese Saison scheint das bewährte Konzept voll einzuschlagen. Auch gegen starke Teams konnten die Eisvögel teilweise deutliche Siege einfahren und haben sich mit bisher nur zwei Niederlagen den zweiten Tabellenplatz gesichert. Trainer Harald Janson, der schon in der Vergangenheit den Posten des Headcoaches bekleidete und gleichzeitig langjähriger sportlicher Leiter des Vereins ist, hat also einiges richtig gemacht und an die gute Jugendförderung von Hanna Ballhaus und Isabel Fernandez angeknüpft.

Jansons Team besteht neben vier internationalen Profis ausschließlich aus sehr jungen Spielerinnen, von denen die „ältesten“ mit Pauline Mayer und Emilly Kapitza gerade einmal 20 Jahre alt sind. Um so bemerkenswerter, dass seine Mannschaft den Ausfall der US-Amerikanerin Christa Reed offenbar mühelos kompensierte und auch ohne eine ihrer bis dahin wichtigsten Punktelieferantinnen deutliche Siege einfahren konnte. Ob die Schulterverletzung von Reed bis zum Sonntag auskuriert ist, wird sich zeigen. In Hinblick auf die letzten Spiele des USC besonders hervorzuheben ist die erst 17-jährige Lina Sontag, die zuletzt mit überzeugenden Auftritten glänzte. Sontag trug im Sommer bereits das Trikot der A-Nationalmannschaft und wird als eines der größten Nachwuchstalente Deutschlands gehandelt. Brisanterweise stand im Sommer auch ein Wechsel Sontags von Berlin nach Nördlingen im Raum, bevor sie sich letztendlich für das Programm im Breisgau entschied. Am Sonntag ist Sontag dann also doch in der Hermann-Keßler-Halle zu sehen, wenn auch nur einmal und im „falschen“ Trikot.

Herausragende Spielerin der Eisvögel ist Point-Guard Shiori Yasuma, die auf dem Feld die Fäden in der Hand hält. Die Japanerin ist aus allen Lagen sehr treffsicher und kommt mit einem Schnitt von mehr als 20 Punkten pro Spiel aktuell auf die zweitmeisten Punkte der Liga. Dass Angels-Trainer Tony Imreh bereits eine Strategie ausgearbeitet hat, wie die Japanerin in Schach gehalten werden soll, dessen kann man sicher sein.

Hoffnung macht den Angels die Tatsache, dass die Eisvögel zwar in eigener Halle ungeschlagen sind, auswärts aber schon bezwungen wurden. Und auch bei den Angels handelt es sich um ein heimstarkes Team, das vor heimischem Publikum die beste Leistung abrufen kann. Wenn die eigene Defense stimmt und die offensiv stärkste Mannschaft der Liga unter Kontrolle gebracht werden kann, ist am Wochenende einiges möglich.

Wer das Spiel in der Halle verfolgen möchte, kann unter Einhaltung der 2G-plus-Regel live dabei sein. Wer bereits vor dem 4. Dezember eine Booster-Impfung erhalten hat, muss keinen Testnachweis vorlegen. Für alle anderen interessierten Besucher des Angels-Spiels besteht von 13 bis 16 Uhr eine Testmöglichkeit in der St. Georgs-Apotheke bei den Kornschrannen. Spielbeginn ist um 16 Uhr.