Im entscheidenden Moment nervenstark

Nördlinger Regionalliga-Frauen setzen sich auch in Bad Aibling durch.

Am vergangenen Spieltag war das Regionalligateam des TSV Nördlingen bei den Fireballs Bad Aibling zu Gast. Die Oberbayern sind eine der hoch eingeschätzten Mannschaften der Liga. In Bestbesetzung konnten sie bisher noch von keiner anderen Mannschaft besiegt werden. Erschwerend für die Rieserinnen kam hinzu, dass man sich ohne Trainer auf die Reise machte. Außerdem mussten sie auf Kapitänin Louisa Mussgnug und Mona Modrzik, eine der besten TSV- Verteidigerinnen, verzichten.

Dennoch hatten sich die Schwäbinnen vorgenommen, die Siegesserie nicht abreissen zu lassen. Die ersten Punkte des Spiels gingen zwar an Bad Aibling. Nach einem nervösen Beginn spielten sich die Nördlingerinnen jedoch langsam ein. Mona Berlitz, wieder mit einem „Double-Double“, machte viel Druck am Ball und konnte einige Ballgewinne verbuchen. Auch Lena Graf glänzte mit einem hervorragenden Auftritt und zeigte immer wieder ihre Treffsicherheit aus der Distanz. Nach zehn Minuten führten die TSV-Damen mit 18:11.

Der Start ins zweite Viertel verlief erneut nicht nach Plan und die ersten Punkte ließen mehrere Minuten auf sich warten. Dann zogen die Nördlingerinnen wieder etwas davon. Paula Wittig sicherte sich zahlreiche Rebounds und ermöglichte ihrem Team zweite Chancen. Bis zur Halbzeitpause konnte man die Führung beim 19:31 in den zweistelligen Bereich bringen.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Laura Geiselsöder und Sandra Keller organisierten das Spiel von der Bank aus, machten dabei einen ausgezeichneten Job und standen nebenbei auch immer wieder selbst auf dem Feld. Zwischenzeitlich lagen die Rieserinnen schon mit 18 Punkten in Front. Bis zum Ende des dritten Spielabschnitts konnten die Hausherrinnen auf 38:50 verkürzen. Im letzten Viertel fiel drei Minuten lang kein einziger Korb. Dann zeigten sich die Fireballs unglaublich treffsicher und verwandelten einen um den anderen Dreipunktwurf. Auf der anderen Seite kam die Offensive der Gäste zum Erliegen und es gelang nur noch wenig. Eineinhalb Minuten vor Spielende war der Vorsprung aufgebraucht und die Nördlingerinnen führten nur noch hauchdünn mit zwei Zählern. Am Ende wurde die Partie an der Freiwurflinie entschieden. Die Gäste behielten die Nerven und verwandelten die entscheidenden Freiwürfe. Der 64:58-Sieg war mehr denn je eine Teamleistung. Auch nach acht Spielen stehen die Schwäbinnen ungeschlagen an der Tabellenspitze. (kge)

TSV Nördlingen Isabella Schenk (6), Katja Gerstmeyr (6), Mona Berlitz (15), Sandra Keller (2), Lena Graf (11/1 Dreier), Paula Wittig (6), Laura Geiselsöder (10/2), Katharina Schenk (8/2)