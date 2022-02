Imre statt Imreh bei den Nördlinger Angels

Plus Der frühere Angels-Trainer springt wegen der Corona-Infektion des Chefcoaches kurzfristig ein. Sein Team und er erleben gegen den Erzrivalen Saarlouis eine dramatische Partie mit Herzschlagfinale.

Über 200 Zuschauer wollten das „Do-or-die“-Spiel der Eigner Angels Nördlingen gegen die Inexio Royals Saarlouis sehen. Der Hexenkessel Hermann-Keßler-Halle brodelte dabei wie schon lange nicht mehr. Der 80:73-Sieg am Sonntagnachmittag eröffnet weiterhin Chancen auf das Erreichen der Meisterschaftsendrunde und lässt den Abstieg in weite Ferne rücken.