Junger Aufbauspieler wechselt zu den Nördlinger Basketballern

Mit Daniele Minguillon haben die Rieser eine weitere Verstärkung verpflichtet. Der 21-Jährige hat schon Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt.

Nach der Verpflichtung von US-Amerikaner Danny Bodine haben die Nördlinger Basketballer in Vorbereitung auf die neue Saison in der 1. Regionalliga Süd noch einen weiteren Neuzugang zu verkünden. Mit Daniele Minguillon kommt ein vielseitiger Aufbauspieler, der trotz seines jungen Alters schon Erfahrung auf hohem Niveau sammeln durfte, ins Ries. Minguillon wechselt aus der italienischen Serie C nach Nördlingen, zuvor spielte der Deutsch-Italiener in der ProB und in der Regionalliga für Kaiserslautern.

Überzeugen kann der 21-Jährige besonders durch herausragende Defensive am Ball, sowie einen sicheren Spielaufbau. Der 1,83 Meter große Guard hat dabei sowohl ein gutes Auge für seine Mitspieler als auch eigene Scoringqualitäten und einen sicheren Wurf. Mit seinem jungen Alter passt er ins Konzept der Rieser, die auf die Förderung von jungen Spielern setzen und ihr dynamisches und intensives Spiel auf diesen aufbauen. Durch seine Erfahrung, auch in höheren Ligen kann der Neuzugang die Nördlinger außerdem beim Ballvortrag entlasten und sich die Aufgaben dabei mit Benedikt Schwarzenberger und Pascal Schröppel teilen.

Neuzugang Minguillon macht die Nördlinger im Angriff vielseitiger

Durch die Ergänzung ist der TSV nun auch auf den kleinen Positionen breiter aufgestellt und noch variabler im Angriff. Minguillon hat die Verantwortlichen bei einem Probetraining von sich überzeugen können und bringt neben seinem Basketballtalent auch neben dem Feld die richtigen Qualitäten mit. Der Youngster ist aufgeschlossen und ein Teamplayer, der auf seine neue Aufgabe bei den Nördlingern brennt. „Daniele ist ein herausragender Verteidiger, der uns gleichzeitig auf den kleinen Positionen entlastet und beim Spielaufbau verstärkt. Als junges Talent passt er perfekt in unser Konzept“, beschreibt Teammanager Moritz Pösl den Neuzugang. Beim TSV freut man sich daher über einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler, der eine passende Ergänzung für das Team zu sein scheint.

Lesen Sie dazu auch