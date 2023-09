Basketball

Keltern nimmt den Angels-Cup aus Nördlingen mit

Plus Bei der Generalprobe vor dem Saisonstart zeigen sich die Eigner Angels einmal mehr verbessert. Dennoch unterliegt das Rozlapa-Team im Finale gegen den Meister.

Von Kurt Wittmann

Der Angels Cup 2023 hat wieder einmal Frauenbasketball auf höchstem nationalen Niveau nach Nördlingen gebracht. Mit dem deutschen Meister nahm dann auch der Favorit den Pokal erwartungsgemäß mit nach Keltern, nachdem sie sich auch im Finale gegen die Eigner Angels keine Blöße gegeben hatten. Das neu formierte Team aus Nördlingen zeigte sehr gute Fortschritte, gewann das Halbfinale gegen Wasserburg souverän und hielt gegen Keltern streckenweise beherzt dagegen. Das Team von Coach Matiss Rozlapa scheint auf einem guten Weg, wie weit sie wirklich sind, wird sich am nächsten Wochenende zeigen beim ersten Saisonspiel in Leverkusen und drei Tage später beim ersten Heimspiel gegen Hannover am 3. Oktober.

Angels-Cup: Zweitligisten aus Wasserburg und Schwabach müssen einstecken

Halbfinale 1: Heidolph Schwabach Baskets – Rutronik Stars Keltern 40:103

