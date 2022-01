Kim ist zurück bei den Nördlinger Angels

Plus Die Eigner Angels verpflichten als Ersatz für die erneut verletzte Meg Wilson den Publikumsliebling der Jahre 2016 bis 2018. So lief der Coup mit Kim Pierre-Louis.

Dieser Personal-Coup kurz vor der Schließung des Transfer-Fensters am 31. Januar lässt aufhorchen. Den Verantwortlichen der Eigner Angels ist es gelungen, einen ehemaligen Publikumsliebling zurück ins Ries zu holen.