Basketball

vor 58 Min.

Kurzer Angels-Höhenflug endet mit Bruchlandung

Plus Nördlingerinnen sind beim Tabellennachbarn Saarlouis absolut chancenlos und verabschieden sich vorerst aus den Playoff-Rängen.

Von Thomas Lambertz

Bruchlandung nennt man das wohl, was den Eigner Angels am Sonntag bei den Inexio Royals Saarlouis widerfahren ist. Mit 101:60 (Halbzeit 52:30) machten die Hausherren aus dem Saarland klar, dass der Kampf um die Playoff-Plätze angenommen wurde und schossen die Angels regelrecht sowohl aus der Halle wie aktuell aus den Playoffrängen. Begünstigt wurde das Team um Ex-Angel Meggy Meynadier (4 Punkte) von einer unterdurchschnittlichen Leistung aller Rieserinnen. Lediglich Youngster Mona Berlitz mit elf Punkten und vier Rebounds in 14 Minuten Spielzeit sorgte für etwas Helligkeit im grauen Nördlinger Herbstnebel

