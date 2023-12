Meister Keltern spürt den Druck vor dem Spiel in Nördlingen

Der angeschlagene Meister muss im Ries um seine alleinige Tabellenführung kämpfen. Die Eigner Angels können es mit einem Sieg vorzeitig knallen lassen.

Am letzten Spieltag des Jahres in der 1. Frauenbasketball-Bundesliga ist der Letzte zu Gast beim Vorletzten – zumindest in der Tabelle der Größe der Basketballstandorte, gemessen an der Einwohnerzahl. Keltern ist die bevölkerungsmäßig kleinste Niederlassung der 1. Frauenbasketball-Bundesliga, Nördlingen die Zweitkleinste. Misst man allerdings die Bedeutung beider Städte an den Auftritten in der Beletage des deutschen Frauenbasketballs, stehen sich an diesem Samstag um 18.30 Uhr zwei echte Schwergewichte in der Hermann-Keßler-Halle gegenüber.

Aus der Ecke des Enzkreises reist kein Geringerer als der Tabellenführer, Eurocup-Teilnehmer und Deutsche Meister der Saison 2022/23, die Rutronik Stars aus Keltern an. Dem Champion gegenüber stehen die jungen Wilden der Eigner Angels Nördlingen, ein Team, das sich im Verlauf der Saison mehr und mehr zu gefürchteten Mentalitätsmonstern entwickelt, besonders, wenn es am Ende knapp wird. Die jüngsten drei Spiele wurden mit fünf oder weniger Punkten entschieden, zweimal zugunsten der Nördlingerinnen. In Berlin hatte man es nach spannender Zwölf-Punkte Aufholjagd in den letzten Sekunden selbst in der Hand, einen Sieg einzunetzen. Zudem bestreiten die Angels ihr 16. Bundesligajahr in Folge (seit 2008), eine Tradition, die außer Marburg (seit 1992) noch kein anderer Basketballstandort in seiner Vita vorweisen kann.

Angels-Gegner Keltern sitzen die Verfolger im Nacken

Dünnhäutig hat man beim Meister auf die jüngsten Niederlagen reagiert, insbesondere die Schiedsrichter bekommen regelmäßig ihr Fett weg, wenn der Spielausgang nicht den Vorstellungen der Meistermacher entspricht. Dies war besonders im Dezember der Fall, als man in Halle (77:79), im Pokal bei Hannover (57:58) und vergangene Woche zu Hause gegen Saarlouis (83:88) verlor. Plötzlich spürt die Truppe von Trainer Goran Lojo den Atem der Verfolger Alba Berlin (ein Sieg weniger) und Osnabrück (zwei Siege weniger), die die Plätze zwei und drei belegen. Dahinter lauern bereits die Rieserinnen, nochmals mit einem Sieg weniger, auf Rang vier, was selbst der Sportliche Leiter der Angels, Martin Fürleger, „sehr überraschend“ findet. Der Dezember mit drei Siegen in vier Ligaspielen und einem ungefährdeten Weiterkommen im Pokal war für die Angels so reichhaltig wie das Büffet bei der internen Weihnachtsfeier.

Das zweite Spiel der Rückrunde hat also große Bedeutung für die mit 27,46 Durchschnittsjahren (gegenüber 23,2 Jahren bei den Angels) deutlich älteren Titelverteidigerinnen. Verliert man in Nördlingen bei einem gleichzeitigen Sieg der starken Berlinerinnen in Leverkusen, müsste Keltern sich die Tabellenführung mit den Albatrossen teilen. Und einen Showdown im März, wenn Keltern zuerst Hannover empfängt und dann in die Bundeshauptstadt zum Rückspiel fahren muss, will man vermeiden.

DBBL: In Nördlingen treffen unterschiedliche Philosophien aufeinander

Den Takt in Keltern geben die Französin Sara Roumey, die 1,91 Meter große Ukrainerin Olesia Malashenko, die deutsche Spielmacherin und Nationalspielerin Alexandra Wilke oder die US-Amerikanerin Courtaja Sanders an. Alle Führungsspielerinnen der Stars sind, außer Roumey (20), deutlich älter. Das ist bei den Eigner Angels ganz anders. Dreierspezialistin Nicole Brochlitz ist 19, ebenso wie Enija Viksne. Eigengewächs Anna Löffler, zwar noch keine Führungsspielerin, aber mit überraschend viel Einsatzzeit, gar erst 16.

Lesen Sie dazu auch

Es ist das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Philosophien. In Keltern bedient man sich fertiger Spielertypen, wie zum Beispiel der Ex-Nördlingerinnen Johanna Klug und Elina Koskimies. Im Ries benötigt man zwar auch erfahrene Leistungsträgerinnen als Gerüst, versucht dabei aber fortlaufend, junge, unerfahrenere Spielerinnen an das Profigeschäft heranzuführen. Mariam Hasle-Lagemann beispielsweise spielt ihre dritte Saison in Nördlingen und kam, ebenso wie diese Spielzeit Brochlitz und Viksne, mit 19 zu den Kraterbasketballerinnen. Diese Saison scheint ihr der Durchbruch zu gelingen. Mit Coach Mattis Rozlapa haben die Angels einen Übungsleiter, der diese Philosophie mitträgt. So gewährte Rozlapa dem Eigengewächs Anna Löffler beim knappen Sieg zum Rückrundenstart vergangene Woche gegen Freiburg fast zwölf Minuten Spielzeit, fast doppelt so lange wie beim Sieg gegen Marburg Anfang Dezember. Tendenz steigend.

Rozlapa schätzt die Unterstützung durch die Nördlinger Fans

Das Team fand sich Dienstagabend komplett und gesund zum Trainingsauftakt wieder in Nördlingen ein. „Bei der Niederlage in Keltern (72:90) haben wir lange Zeit gut mitgehalten. Daran werden wir anknüpfen. Beim Freiburgspiel war es großartig zu sehen, wie unsere Fans und die Helfer und Helferinnen uns gepuscht haben. Das Spektakel in der Halle war etwas, was du als Sportler erleben willst und liebst“, so Trainer Rozlapa. Ein ähnliches Spektakel versprechen die Eigner Angels und das Team um die Kraterbasketballerinnen auch zum Jahresausklang gegen den Deutschen Meister. Sprungball ist Samstagabend, 18.30 Uhr, in der Hermann-Keßler-Halle. Der beste Stream der Liga überträgt live.