Basketball

12:00 Uhr

Münchner Gäste ließen zuletzt aufhorchen

Center Josef Eichler (am Ball) beim letzten TSV-Heimspiel gegen Dachau.

Plus Regionalliga-Spitzenreiter TSV Nördlingen erwartet am Samstagabend die Hellenen aus der Landeshauptstadt.

Von Max Scherer

Nach einem furiosen und überzeugenden Heimsieg gegen starke Gegner aus Dachau bekamen die Regionalliga-Männer des TSV Nördlingen über die Osterfeiertage eine kurze Verschnaufpause. Noch einmal alle Kräfte sammeln, bevor es so langsam, aber sicher in die heiße Schlussphase der Saison geht, war angesagt. Mit 16 Siegen aus 16 Spielen könnten die Rieser nicht besser dastehen, bis zum großen Ziel, dem Aufstieg in die 1. Regionalliga, sind aber noch einige Kontrahenten zu bezwingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen