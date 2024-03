Nachlässige Angels verlieren Play-off-Auftakt in Halle

Im ersten Spiel des Viertelfinales unterliegen die Nördlinger Basketballerinnen mit 74:87. Vor allem die Defense zeigt sich ungewohnt schwach.

Mit 74:87 (15:19, 24:24, 17:21, 18:23) verlieren die DBBL-Pokalvizemeisterinnen, die Eigner Angels Nördlingen, beim Kontrahenten aus Halle, der damit in der Best-Of-Five-Serie mit 1:0 vorne liegt und mit Rückenwind in das zweite Spiel am Sonntagnachmittag gehen kann.

Die große Frage im Nördlinger Lager war, wie man sich von der knappen Niederlage im Pokalfinale erholt hat und ob die aktuelle Situation rund um die Angels auch im Kopf der Mannschaft Einzug gehalten hat. Zwar war der Start in das Spiel vielversprechend – Brandi Beasley sorgte für die ersten fünf Nördlinger Punkte – doch recht bald zeigten die Hallenserinnen ihr Potenzial und zogen in der gut gefüllten swh-Arena durch schnelle Dreipunktewürfe erstmals davon.

Basketball-Play-offs: Nördlingen und Halle spielen hart geführtes Match

Eine gut platzierte Nördlinger Auszeit und ein paar Minuten später war das Spiel wieder ausgeglichen und die Pokalvizemeisterinnen konnten die Hallenser Euphorie etwas bremsen. Man hatte sich in Sachsen-Anhalt das TopFour-Turnier wohl ganz genau angesehen, denn Dreierschützin Roosa Lehtoranta wurde in einer knallharten Frau-Frau-Verteidigung kein Millimeter Freiraum gegönnt. Beim 15:19 aus Nördlinger Sicht kam die erste Viertelpause ganz recht.

Das zweite Viertel startete gut: Mit einem schnellen 6:0-Lauf erzielte Nördlingen die erste Führung seit Spielbeginn und zwang Halle zur Auszeit. Das physische Spiel übertrug sich nun auch auf die Psyche der Spielerinnen. Cousseins-Smith beging ein technisches Foul und trug damit zum guten Lauf der Nördlingerinnen bei. Das zunehmend harte Spiel und die hochsensible Linie der Unparteiischen sorgten in Kombination dafür, dass beide Teamfoulgrenzen schon nach gut zwei Minuten erreicht waren. Selbst die sonst so vorsichtige Enija Viksne hatte bei sechs Minuten Spielzeit bereits drei Fouls angesammelt.

Angels Nördlingen in den Play-offs: Drei-Sekunden-Regel wird strapaziert

Auch in diesem Spiel schien das Mittel der Wahl die Überstrapazierung der Drei-Sekunden-Regel zu sein, die besagt, dass sich Spielerinnen der ballführenden Mannschaft nicht länger als drei Sekunden in der Zone vor dem Korb aufhalten dürfen. Daher musste Coach Rozlapa wieder mal die großen Positionen verstärken, um die in der Zone parkenden Centerinnen der Lions adäquat zu verteidigen. Warleys Tritt gegen Nicole Brochlitz beim Kampf um den Rebound blieb unterdessen ungeahndet; das Spiel wurde immer hitziger, die Linie der Schiedsrichter immer kleinlicher. Trotz einer überschaubaren Freiwurf- und Feldquote der Angels verlief das Viertel ausgeglichen und man blickte optimistisch auf das 43:39 auf der schicken Anzeigetafel.

Lesen Sie dazu auch

Anissa Pounds, seit ihrem Weggang aus Nördlingen ein Schatten ihrer selbst, war ein wenig die Bremse im Hallenser Spiel, und dennoch hatten die Nördlingerinnen keinerlei Zugriff mehr in diesem Viertel. Mit 12:6 ging die erste Hälfte dieses dritten Durchgangs an die Gastgeberinnen. Doch urplötzlich wurde sich in der swh-Arena an die Drei-Sekunden-Regel erinnert, die die ganze Saison über wohl in Vergessenheit geraten war, und Nördlingens Größennachteil wieder ausbügelte. Dennoch war dieses dritte Viertel eines zum Abhaken für die Angels. Mit 17:21 gab man es ab und sah sich beim 64:56 für Halle zum Viertelende acht Punkte im Hintertreffen.

Ein kurzer Lauf der Angels am Ende wird schnell gestoppt

Das letzte Viertel, eigentlich die Spezialität der Nördlinger Angels, startete katastrophal. Löchrige Defense, fehlende Kommunikation und offensive Ideenlosigkeit ließen selbst nach Rozlapas Auszeit das Schlimmste befürchten. Und wieder mal, scheinbar aus dem Nichts, ging ein Ruck durch die Nördlingerinnen. Hellwach, omnipräsent und Halle-like löwenstark waren die von Coach Rozlapa aufs Feld geschickten fünf Engel. Steals und Kampfeswille ermöglichten einen sehenswerten Zwischenspurt, der aber, so schnell wie er aufgekommen war, durch eine Halle-Auszeit wieder erstickt wurde.

Am Ende waren es wohl die tödlichen Fehlpässe im Aufbauspiel sowie die zu schlechte Quote von der Freiwurflinie von nur 62 Prozent und aus dem Feld, die den Gastgebern aus Sachsen-Anhalt den ersten Sieg in der Play-off-Serie bescherten. Dazu eine ungewöhnlich löchrige und unaufmerksame Defense, die mit 87 zugelassenen Punkten für das nächste Spiel in weniger als 48 Stunden viel Luft nach oben lässt.

Eigner Angels Nördlingen: E. Davenport (14 Punkte), N. Davenport (12), Brochlitz (2), Viksne (6), Lehtoranta (12), Haslé-Lagemann (2), Bertholdt (6), Beasley (20), Löffler (dnp), Kambach (dnp).

Bei den Halle Lions fielen auf: Simmons (21), Warley (14), Cousseins-Smith (12).