Neue Angels-Basketballerinnen kommen in Nördlingen an

Die neue Saison in der DBBL rückt näher, Nördlingens Erstliga-Basketballerinnen machen sich an die Vorbereitung. Das Team bezieht jetzt seine Quartiere.

Die Namensschilder neben der Eingangstür zur Löpsinger Straße 15 sind frisch bestückt. Haslé-Lagemann, Viksne, McCray, Brochlitz, Beasley und Davenport steht neben den Klingelknöpfen. Dort, wo seit vielen Jahren die Angels-Basketballerinnen im Herzen der Nördlinger Altstadt wohnen, kehrt noch diese Woche Leben ein – ein untrügliches Zeichen, dass die neue Saison kurz bevorsteht.

Während die deutschen Spielerinnen wie Lisa Berthold, Mariam Haslé-Lagemann, Leonie Kambach und Nicole Brochlitz peu à peu mit dem Auto eintrudeln bzw. bereits vor Ort sind, schweben die ausländischen Athletinnen, wie es sich für Angels geziemt, im Laufe der Woche ein. Auch Coach Matiss Rozlapa kommt mit dem Flieger aus Riga nach München. Eine mittlerweile liebgewonnene Tradition ist die Teilnahme des Teams am Nördlinger Minigolf-Turnier am Freitagabend. Dort werden die Angels-Akteurinnen nicht etwa in eigene Flights (Spielergruppen) zusammengesteckt, sondern werden den „normalen Teilnehmern“ zugelost. Ein erstes lockeres Kennenlernen ist dadurch gewährleistet und ganz unproblematisch.

Eigner Angels Nördlingen beginnen kommende Woche mit der Vorbereitung

Nach diesem ersten sportlichen Einsatz abseits der Halle beginnt dann nächste Woche das Vorbereitungsprogramm. Fans, die einen ersten basketballerischen Eindruck vom neuen Angels-Team haben wollen, bekommen am 5. September beim Vorbereitungsspiel gegen Jahn München Gelegenheit dazu. Weitere Termine sind am 10. September (Vorbereitungsspiel gegen Heidelberg) und am 23./24. September der Angels-Cup, unter anderem mit dem deutschen Meister Keltern. Dazwischen, am Wochenende 16./17. September, nimmt das Team an einem internationalen Turnier in Brno teil.

Wirklich ernst wird es dann am 30. September, wenn der erste Spieltag der neuen Saison auf dem Programm steht. Bis dahin wird man den groß gewachsenen Ladys in ihren attraktiven Angels-Klamotten auch immer wieder in der Nördlinger Altstadt begegnen, zwischen Löpsinger Straße und Marktplatz, wenn zwischen den Trainingseinheiten Einkaufen, Relaxen oder Kaffeetrinken angesagt ist. Ansprechen erlaubt, klingeln nicht.

