Nicht aufzuhalten: Stone schießt Nördlingen zum nächsten Sieg

Nördlingens Basketballer gewinnen 92:85 in Vilsbiburg. Es ist der sechste Sieg in Folge, dem Imreh-Team scheint derzeit alles zu glücken – selbst ohne Imreh.

Nachdem die Hallen in Bayern am Wochenende zuvor aufgrund des Schneechaos leer geblieben waren, ist der Spielbetrieb in der 1. Basketball-Regionalliga jetzt wieder voll im Gange. So kam es für den TSV gleich zum nächsten Kracher: Mit den Vilsbiburg Baskets wartete nicht nur der Tabellenzweite, sondern auch das Team, dem die Rieser ihre bisher letzte Niederlage zu verdanken hatten. Chancenlos und mit wenig Energie musste man in der eigenen Halle ein deutliches 67:92 verkraften. Seit diesem Spiel konnte das TSV-Team alle Partien gewinnen, nun sollte die Revanche folgen. Die gelang den Nördlingern, und das trotz des Ausfalls ihres „Chefs“.

Am Donnerstag wurde nämlich klar, dass Trainer Ajntony Imreh wegen einer Corona-Erkrankung nicht mitfahren konnte, weshalb die Jungs sich alleine und ohne Betreuer auf den Weg nach Vilsbiburg machten. Kapitän Eichler schlüpfte in die Rolle des Spielertrainers und meisterte die neue Aufgabe. Von der ersten Minute an war den Nördlingen anzumerken, dass sie noch eine Rechnung mit den Hausherren offen haben. Besonders ein Rieser stach in der Anfangsphase heraus: Scottie Stone erwischte einen hervorragenden Start, bei dem er jenseits der Dreierlinie nicht verfehlen konnte. Sechs Dreier fanden in den ersten zehn Minuten das Ziel. Aber auch Eichler und Seeberger fanden schnell in einen guten Rhythmus und konnten weitere Dreier beisteuern. Offensiv lief nahezu alles perfekt, aber auch die Defense stand gut. Nach einem schnellen 13:5 sah sich Vilsbiburgs Trainer Kreuzer zu einer ersten Auszeit gezwungen. Doch auch danach taten sie sich schwer gegen die Nördlinger. Nach einem perfekten Viertel aus TSV-Sicht ging es mit 36:20 in die Pause.

Das dritte Viertel ist nichts für Basketball-Feinschmecker

Aufbauspieler Bene Schwarzenberger eröffnete die Punktejagd im zweiten Viertel und erhöhte den Vorsprung an der Freiwurflinie. Dann war es Julius Kluger, der nach Pass von Leo Schwarzenberger ebenfalls von jenseits der Dreipunktelinie auf 43:24 erhöhte. Das war die höchste Führung der Partie, denn langsam, aber sicher fanden die Vilsbiburger besser ins Spiel. Auch sie trafen nun besser aus dem Feld, aber vor allem gelang es ihnen Stone einigermaßen in den Griff zu bekommen. Außerdem provozierten sie einige Ballverluste der Nördlinger, die sie durch einfache Punkte bestraften. Angetrieben von Guard Mario Petric kämpften sie sich auf zehn Punkte heran. Es schien, als würde die Führung weiter schrumpfen, aber dann war es Guard Daniele Minguillon, der nach Assist von Nachwuchsspieler Jakob Scherer mit einem Dreier den Abstand aufrechterhielt. 53:41 stand es zur Pause für Nördlingen.

Das dritte Viertel war sehr körperbetont, mit wenig Rhythmus und vielen Fouls. Eichler erhöhte mit einem weiteren Dreier auf eine 16-Punkte-Führung. Die mitgereisten Nördlinger Fans sorgten für lautstarke Unterstützung. Beide Teams taten sich aber extrem schwer. Würfe fielen nicht, viele Fouls und Ballverluste prägten das dritte Viertel. Als Vilsbiburgs Arne Stecher gleich zwei Dreier hintereinander versenkte, waren auch die Fans das Niederbayern wieder voll an Bord. Da Stone aber zweimal beim Dreierversuch gefoult wurde und seine Freiwürfe sicher verwandeln konnte, blieb die Führung zweistellig. Mit 72:62 ging man in die letzten zehn Minuten. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Bei den Nördlingern war es zu Beginn hauptsächlich Eichler, der die Verantwortung übernahm. Schnell erhöhte Stone wieder auf 15 Punkte. Allerdings war die Partie immer noch nicht entschieden. Hunt und Petric versuchten alles, um die Führung aufzuholen. Fünf Minuten vor Schluss nahm Eichler eine weitere Auszeit, um den kleinen Lauf der Vilsbiburger direkt zu stoppen. Das lohnte sich, denn Leo Schwarzenberger beendete die kurze Phase ohne Punkte. Als Stone nochmal von außen traf, schien das Spiel entschieden, doch dem Topscorer der Niederbayern, Josef Leierseder, gelang es erst von der Freiwurflinie, dann a er auch von jenseits der Dreierlinie zu punkten. Beim Stand von 87:80 nahm Kreuzer seine letzte Auszeit. Diese brachte aber nichts mehr, denn durch einen weiteren Treffer von Eichler war das Spiel beim Stand von 92:85 für Nördlingen entschieden.

Letztes Nördlinger Heimspiel des Jahres ist schon am Mittwoch

Sechs Siege aus den jüngsten sechs Spielen, unter anderem gegen den Tabellenführer und den Zweiten, zeigen, wie stark die Rieser aktuell sind und wie gut sie als Team funktionieren. Mit einem Sieg im Nachholspiel am kommenden Mittwoch würde man sogar auf Platz zwei der Tabelle vorrücken. Der nächste Gegner heißt Schwabing. Bei hoffentlich ausverkaufter Mehrzweckhalle soll das letzte Heimspiel des Jahres zu einem Basketballfest werden. Tip-off ist am Mittwoch, 13. Dezember, um 19.30 in der Mehrzweckhalle Nördlingen.

Lesen Sie dazu auch

TSV Nördlingen: L. Schwarzenberger (7), B. Schwarzenberger (6), Kluger (4), Minguillon (3), Seeberger (4), Stoll (3), Stone (45), Eichler (20), J. Scherer, Hahn