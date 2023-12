Nördlingen kommt mit Minguillon-Power zum siebten Sieg in Folge

Basketball-Regionalliga: Der Neuzugang steuert 30 Zähler zum nächsten Erfolg der Nördlinger bei. Die Play-offs sind der Mannschaft kaum mehr zu nehmen.

Nach der Überraschung in Vilsbiburg am Wochenende hatten sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen vorgenommen, mit einem weiteren Sieg gegen den MTSV-Schwabing den Einzug in die Play-offs so gut wie sicher zu machen. Das Spiel, das wegen des Schneechaos verschoben werden musste, wurde am Mittwoch in der Mehrzweckhalle nachgeholt. Diesmal war auch der von seiner Corona-Erkrankung erholte Trainer Ajtony Imreh wieder an der Seitenlinie. Mit dem Schwung von sechs Siegen aus den jüngsten sechs Spielen sollte es gegen die zuletzt schwächeren Gäste den Siebten geben – und das gelang, denn die Nördlinger gingen mit 95:82 als Sieger vom Feld.

Die Gäste traten aber überraschend stark auf. Die Verteidigung der Münchner war ähnlich aggressiv wie die der Hausherren. Nördlingens Center Robin Seeberger eröffnete das Spiel, nachdem er perfekt von Guard Leo Schwarzenberger in Szene gesetzt wurde. Bei den Gästen war es der Flügelspieler Müller, Topscorer der Münchner, der nur sehr schwer zu verteidigen war. Die ersten Minuten waren mehr von Ballverlusten, Fouls und Fehlwürfen geprägt als von schönen Spielzügen und Treffern. Mit einem weiteren Steal sorgte Jasper durch einen ersten kleinen Lauf für eine 10:4-Führung für die Gäste. Die Nördlinger fanden kaum Wege, um an Punkte zu kommen, bis Kapitän Eichler seine Dominanz in der Zone ausnutzte. Guard Minguillon, Topscorer der Partie mit 30 Punkten, erwischte einen absoluten Sahnetag und konnte die Führung zurückholen. Stone und Nachwuchsspieler Stoll erhöhten durch einen kleinen Lauf jeweils mit drei Punkten auf 20:14. Da man den schnellen Pointguard der Gäste aber oft nur per Foul stoppen konnte und er sicher an der Freiwurflinie verwandelte, ging man mit einer knappen Führung von 20:18 in die Viertelpause.

Nördlingen gegen Schwabing: Auch im zweiten Durchgang bleibt es eng

Im zweiten Viertel taten sich die Teams nicht weniger schwer. Beide sammelten weiter Turnover und hatten wenig Wurfglück. Benedikt Schwarzenberger konnte seine Schnelligkeit nutzen und stark in der Zone abschließen. Er war aber mit drei Fouls vor der Halbzeit früh vorbelastet. Nachwuchsspieler Jakob Scherer konnte ihm dabei wertvolle Minuten Pause geben. Selten gelang es den Nördlingern, ihre gewohnte Offensivstärke aufs Parkett zu bringen. Vier Minuten vor der Halbzeit konnte Leo Schwarzenberger einen extrem wichtigen Dreipunktewurf verwandeln, um den zwischenzeitlichen Rückstand wieder zu verkleinern. Doch die Gäste ließen nicht locker. Nach einer Auszeit konnte Scottie Stone sofort von jenseits der Dreipunktelinie treffen, und auch Eichler sammelte in der Zone weiter Zähler. Minguillon verkürzte nach eigenem Steal und drei Punkten auf einen Zwei-Punkte-Rückstand. Und als Eichler zum erneuten Ausgleich traf, war auch die komplette Halle wieder da. Mit 39:39 ging es nach einer schwierigen ersten Halbzeit in die Pause.

Beide Teams starteten deutlich besser in die zweite Hälfte. Die Nördlinger stellten ihre offensive Taktik etwas um, aber auch die Münchner passten sich an. Sie starteten direkt mit einem Dreier, doch die Nördlinger Jungs versuchten nun zunehmend, ihre beiden „Big-men“ besser einzusetzen. Eichler, Schwarzenberger und Stone kamen zu Punkten. Dazu kam, dass Minguillon immer mehr Verantwortung übernahm. 13 Punkte, darunter drei Dreier, steuerte er im dritten Viertel bei. Zwei Dreier in Folge verschafften den Nördlingern etwas Vorsprung, doch ihr Lauf wurde durch eine Auszeit der Gäste unterbrochen. Damit verhinderten sie, dass die Nördlinger sich weiter absetzten. Dabei punktete Schwabing hauptsächlich von der Freiwurflinie. Als die Führung zwischenzeitlich neun Punkte betrug, war es vor allem Müller, immer wieder für die Gäste traf. Der Vorsprung wurde immer kleiner, und als Flügelspieler Kolev von außen verwandelt, glichen die Gäste wieder aus. Mit 71:71 ging es ins Schlussviertel.

Mit Gleichstand ging es ins spannende Schlussviertel

Die Rieser schalteten jetzt nochmals einen Gang hoch. Minguillon und Stone trafen weiter von außen, die Brüder Schwarzenberger verteidigten noch enger, und Eichler setzte seinen Körper noch robuster ein. Schnell konnte man sich mit 80:72 etwas absetzen. Doch die junge Truppe aus München ließ nicht locker. Nach einem Dreier von Schwabings Kolev fand Minguillon die perfekte Antwort und verwandelte erst einen Dreier und zwei Würfe aus der Mitteldistanz. Als Stone weitere zwei Würfe versenkte und nach Foul an der Linie verwandelte, wurde die TSV-Führung erstmals zweistellig.

Vier Minuten vor Schluss konnte man den Gästen anmerken, dass ihnen die Kräfte langsam schwanden. Offensiv kam von den Münchnern fast gar nichts mehr, und auch defensiv konnten sie nicht mehr dagegenhalten. Der 95:82-Sieg ist auch das fast sichere Ticket für die Play-offs. Denn mit einer Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen hat man nun großen Abstand auf den fünften Platz (die ersten Vier kommen in die Play-offs). Mit diesem Sieg klettern die Nördlinger Jungs auf den zweiten Tabellenplatz.

TSV Nördlingen: L. Schwarzenberger (3), B. Schwarzenberger (4), Minguillon (30), Seeberger (4), Stoll (3), Stone (25), Eichler (26), Kluger, Scherer, Hahn, Geinitz