Nördlingen möchte den nächsten Sieg aus Schwabing entführen

Basketball Regionalliga: Schon am Freitagabend sind die Rieser Korbjäger wieder gefordert. Mit Schwabing lieferte man sich bisher stets attraktive Duelle.

Die Stimmung bei den Nördlinger Fans am Dienstagabend war blendend. Nicht nur konnte ihre Mannschaft im zweiten Spiel der noch jungen Regionalliga-Saison den ersten Sieg einfahren, auch die Rückkehr von Erfolgsgarant Scottie Stone ins Ries sorgte für Begeisterung. Der US-Amerikaner kommt nach einem Sommer in der australischen Liga zurück an alte Wirkungsstätte und möchte dort weitermachen, wo er Anfang des Jahres aufgehört hatte.

Gegen den Aufsteiger aus Neustadt waren es aber seine Teamkameraden um Eichler, Seeberger und Schwarzenberger, die die Truppe zum ersten Erfolg führten. Gegen einen guten Aufsteiger lagen die Nördlinger lange zurück, zogen das Tempo aber in den entscheidenden Phasen an und sicherten sich so einen letztlich verdienten Heimerfolg. Viel Zeit zur Erholung blieb der Mannschaft von Trainer Ajtony Imreh allerdings nicht, bereits an diesem Freitag geht es zum MTSV-Schwabing nach München. Mit diesem lieferte sich der TSV in den vergangenen Jahren stets spannende und attraktive Duelle. Der Kader des MTSV setzt sich traditionell aus aufstrebenden Talenten aus dem eigenen Jugendprogramm, das in den Nachwuchs-Basketball-Bundesligen vertreten ist, und erfahrenen Spielern zusammen. Dabei schöpfen die Coaches aus einem tiefen, von Spiel zu Spiel variierenden Kader, was den Gegner für die Rieser nur schwer ausrechenbar macht.

Basketball: Schwabing hat gegen Neustadt und Treuchtlingen gewonnen

Dieses Konzept führte in der abgelaufenen Saison durchaus zum Erfolg, die reguläre Spielzeit beendete man auf Platz drei noch vor dem TSV, und auch der Start in die neue Saison ist dem jungen Team gelungen. Gegen die Neustädter siegte Schwabing mit 100:88, und auch gegen den VFL Treuchtlingen konnte man sich souverän durchsetzen (80:69). Die Schwabinger zählen mit ihrem schnellen, technisch versierten und athletischen Basketball zu einem der besten Offensivteams der Liga und werden daher keine leichte Aufgabe für den TSV, der zumal weiter auf Aufbauspieler Pascal Schröppel verzichten muss. Sein Team muss aus den beiden vergangenen Spielen lernen und von Anfang an hoch konzentriert sein, in beiden Partien erwischte man einen schwachen Start. Doch stellt man diese Schwäche ab, knüpft an die aggressive Verteidigung und starke Rebound-Arbeit an, kann man auch dem MTSV die Stirn bieten.

In der Offensive gilt es, die eigenen Waffen zu nutzen. Das Center-Duo Seeberger und Eichler war zuletzt kaum zu stoppen und brachte es am Dienstag zusammen auf 37 Zähler. Auch die beiden Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger und Daniele Minguillon spielten stark auf, suchten den Weg zum Korb und setzten ihre Gegenspieler immer wieder gut in Szene. Findet nun auch Rückkehrer Stone seinen Rhythmus, verspricht das Spiel eine ausgeglichene und spannende Partie zweier junger und attraktiver Teams zu werden. Tip-off ist am Freitag um 20 Uhr im Asam-Gymnasium in München.