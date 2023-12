Nördlingens Saisonziel ist schon vor der Winterpause erreicht

Die Nördlinger Basketballer gewinnen auch bei Aufsteiger Jahn München. Beim 85:77 tragen auch die vielen mitgereisten Fans das Team zum achten Sieg in Folge.

Der achte Sieg in Folge und die sichere Play-off-Teilnahme: Die Nördlinger Regionalliga-Basketballer beschenken sich im letzten Spiel vor der Weihnachtspause selbst und setzen sich gegen den TSV Jahn München in einer lange ausgeglichenen Partie durch. Am Ende sind es die Erfahrung, die individuelle Qualität und die zahlreichen mitgereisten Fans, die dem TSV den 85:77-Erfolg sichern. Damit hält die beeindruckende Serie der Rieser an, die sich so für das neue Jahr als Tabellenzweiter eine herausragende Ausgangslage erspielt haben.

Gegen den Aufsteiger war es allerdings das erwartet schwere Spiel. Der Gastgeber erwischte den besseren Start, sicherte sich durch gute Defensive einige Ballgewinne und konnte in Führung gehen. Es dauerte etwas, bis das Team von Cheftrainer Ajtony Imreh zu offensivem Rhythmus fand, bevor dann Scottie Stone allmählich warm lief und fünf Punkte in Folge erzielte. Doch auch Jahn traf in dieser Phase gut, verwandelte mehrere Dreipunktewürfe und ließ die Gäste nicht vorbeiziehen. TSV-Center Robin Seeberger, der sowohl offensiv als auch defensiv ein starkes Spiel machte, konnte mit seinen Zählern in der Zone verkürzen, bevor Guard Daniele Minguillon per Dreier zum 17:19-Spielstand nach dem ersten Viertel verwandelte.

Starke Unterstützung der Nördlinger Fans in München

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe, in der sich kein Team nennenswert absetzen konnte. Für die Imreh-Truppe übernahmen die Guards Minguillon und Benedikt Schwarzenberger mit ihren Punkten den Angriff. Auf der Gegenseite war es ein ehemaliger TSV-Guard, der den Gästen das Leben schwer machte. Der in Nördlingen ausgebildete Moritz Trieb hielt sein neues Team mit mehreren Assists und sechs Punkten innerhalb einer Minute in Führung. Doch die Rieser ließen nicht abreißen und kamen durch ihren Kapitän Josef Eichler, der auf beiden Seiten des Feldes eine enorme Präsenz ausstrahlte und mit seiner Physis und Erfahrung kaum zu stoppen war, zu Zählern. Ein weiterer Stone-Dreier fand im Anschluss sein Ziel, sodass es mit einem knappen 41:42-Rückstand in die Pause ging.

Die Rieser wollten und mussten nach dem Seitenwechsel noch einen Gang hochfahren, denn anders würde sich der Jahn nicht abschütteln lassen. Doch lange Zeit gelang den TSVlern dies auch im dritten Abschnitt nicht. Zwar sorgten Eichler und Seeberger für weitere Punkte unter dem Korb, doch der Gastgeber fand immer eine Antwort. Beide Mannschaften verteidigten stark und ließen dem Gegner kaum Freiräume, was zu wenig Zählbarem führte. Erst gegen Ende des Viertels gelang es den Nördlingern allmählich, sich etwas abzusetzen. Wieder war es Topscorer Stone, der erst von der Freiwurf-, dann von jenseits der Dreierlinie punktete. Seine Teamkollegen suchten erneut Seeberger unter dem Korb, der gefoult wurde und seine Freiwürfe verwandelte. Für einen Höhepunkt sorgte Stone, der mit Ablauf der Spieluhr einen Dreier von weit hinter der Linie verwandelte. Damit sorgte er für große Begeisterung bei den TSV-Anhängern, die so zahlreich und lautstark vertreten waren, dass es sich fast nach einem Nördlinger Heimspiel anfühlte. Stone stellte damit gleichzeitig auf 66:56 für Nördlingen.

Abgeklärte Nördlinger Routiniers sichern den Sieg

Im letzten Viertel versuchten die Münchner nochmal alles, um die Niederlage noch abzuwenden. Guard Jonas Sauer brachte sein Team wieder auf sechs Punkte heran, bevor Eichler den ursprünglichen Vorsprung mit seinem Distanzwurf wieder herstellte. Es folgten weitere Punkte von Eichler und Schwarzenberger und als auch noch TSV-Eigengewächs Kluger seinen Dreier verwandelte, waren Comeback-Hoffnungen des Gastgebers gedämpft. Die Rieser nutzten ihre Erfahrung und man ließ keine Spannung mehr aufkommen. Eine starke zweite Halbzeit beschert den Gästen damit den 85:77-Auswärtserfolg gegen einen hartnäckigen und unangenehmen Gegner aus München.

Lesen Sie dazu auch

Die Rieser reiten damit weiter auf der Erfolgswelle und dürfen sich schon jetzt freuen, das große Saisonziel, die Teilnahme in der Endrunde um den Aufstieg, erreicht zu haben. Im neuen Jahr will der TSV das Selbstvertrauen aus acht Siegen in Serie mitnehmen und in den letzten beiden Spielen der Vorrunde optimalerweise das Heimrecht für die Play-offs sichern. Der erste Schritt kann dabei bei einem besonderen Saison-Höhepunkt gemacht werden, denn am 14. Januar kommt der VFL Treuchtlingen zum Derby in die Hermann-Keßler-Halle an.

TSV Nördlingen: Stone (31 Punkte), Eichler (18), Seeberger (13), Minguillon (6), B. Schwarzenberger (10), L. Schwarzenberger (2), Kluger (5), Hahn, Stoll