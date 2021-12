Basketball

14:00 Uhr

Nördlinger Angels: Der „Hangover von Hannover“

Die Schuhe von Eigner Angels-Vorstand Peter Struck und er müssen getrennt Weihnachten feiern. Grund sind die drei Verlängerungen am Mittwoch in Hannover. Die Geschichte dazu gibts ein paar Zeilen weiter unten.

Plus Vier Viertel und drei Verlängerungen sieht man nicht alle Tage. Das Spiel der Eigner Angels Nördlingen am Mittwochabend in Niedersachsen hatte aber noch viele weitere Aspekte.

Von Thomas Lambertz

Zu den vielen Lagerfeuer-Geschichten der Republik, zumindest aber bei den einschlägigen Basketballstammtischen oder jetzt unter dem Weihnachtsbaum gehört seit Mittwochabend der „Hangover von Hannover“ der Eigner Angels Nördlingen. Nach einem dreifachen Overtime-Krimi mussten sich die Rieserinnen dem Favoriten aus Niedersachsen in deren Halle nach zweieinhalb Stunden Spiel und 55 Nettospielminuten mit 90:83 (22:21, 15:19, 13:05, 13:18, 8:8, 7:7, 12:5) geschlagen geben.

