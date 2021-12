Nördlinger Angels: Herne? Gerne!

Plus Am ersten Vorrundenspieltag glückte den Eigner Angels ein hauchdünner Überraschungserfolg. Seither haben die Westfalen nur wenig liegen gelassen und unter anderem als bislang einziges Team den Tabellenführer bezwungen.

Was war das für ein Basketballjahr 2021. Abseits oder gerade inmitten der großen Probleme in der Welt gelang es den Nördlinger Erstligabasketballerinnen und Verantwortlichen, auf Kurs zu bleiben. Letztendlich kann der Stammverein der Eigner Angels, die BG Donau-Ries, dieses geschichtsträchtige Jahr positiv abschließen – unabhängig vom heutigen Spielausgang.