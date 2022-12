Nördlinger Angels müssen am Sonntag in Freiburg ran

Die Basketballerinnen reisen nach einer kurzen Pause nach Freiburg. Bei der letzten Partie gegen die Eisvögel konnten die Angels überraschen. Wie das nun gelingen kann.

Die Pause für die Nördlinger Basketballdamen war kurz und für einige Angels durchaus ereignisreich. Da das vergangene Wochenende für die Nationalmannschaften reserviert war, konnten Elina Koskimies, Anissa Pounds und Lea Favre bei der EM-Qualifikation für ihre jeweiligen Länder antreten. Aber Trainer Tony Imreh war in der Zwischenzeit nicht untätig und versuchte, das restliche Team optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Denn ab dieser Woche haben die Nördlinger Angels wieder einen vollen Terminkalender.

Neben dem regulären Ligabetrieb steht nächste Woche zusätzlich die dritte Pokalrunde ins Haus. Doch zunächst müssen die Nördlingerinnen erneut in Freiburg ihr Glück versuchen. Nach einem guten Lauf mit mehreren Siegen in Folge, mussten die Eigner Angels zuletzt zwei knappe Niederlagen hinnehmen. Am Sonntag will das Team zurück in die Erfolgsspur finden und zwei Punkte aus dem Breisgau entführen.

Trotz der noch nicht allzu weit fortgeschrittenen Saison sind die Gegner keine Unbekannten. Bereits Anfang Oktober hatte man es im Pokal mit den Eisvögeln zu tun. Damals konnte die Angels-Truppe die Freiburgerinnen mit nur einem Punkt Unterschied aus dem Pokal verabschieden. Fest steht also, dass die Gastgeberinnen auf eine Revanche aus sind.

Nördlinger Angels wollen Gegenspielerinnen unter Kontrolle bringen

Nach einer überragenden vergangenen Saison gelang dem USC Freiburg bisher noch nicht allzu viel. Immerhin konnte das Team um Víctor Herbosa, der von der Position des Assistenztrainers in die Rolle als Headcoach aufstieg, mittlerweile zwei Heimsiege erkämpfen und möchte am Wochenende sicherlich gerne den dritten Erfolg hinzufügen.

Führungsspielerinnen der Eisvögel sind die US-Amerikanerinnen Hanna Little und Christa Reed, die schon im Vorjahr überzeugten. Zusammen machen sie einen großen Teil der Freiburger Offensive aus. Little ist zudem die beste Rebounderin und Bälle-Diebin der Eisvögel, während Reed Gefahr von der Dreierlinie ausstrahlt. Von den Neuverpflichtungen konnte bisher lediglich ihre Landsfrau Jessica Loera überzeugen, die ebenso wie Reed eine ausgewiesene Dreierschützin ist.

Gelingt es den Eigner Angels, die drei Schlüsselspielerinnen unter Kontrolle zu bringen, ist es durchaus möglich, den nächsten Erfolg in Freiburg zu feiern. Diese Chance wollen die Nördlingerinnen natürlich nutzen, um den vierten Tabellenplatz vorerst zu sichern. Tipp-off der Partie ist am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr, und wie immer steht ein Livestream bereit, der unter https:// sporttotal.tv/ma4f7f9c22 abgerufen werden kann.