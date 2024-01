Nördlinger Angels stürmen ins Pokal-Endturnier

Das Pokalspiel in Dillingen/Saar geht klar an die Rieser Basketballerinnen, trotz Schonung von Davenport. Das Top Four wollen die Angels selbst ausrichten.

Die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen werden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegen über die Dillingen Diamonds mit 82:58 (12:17, 17:26, 14:14, 15:25). Damit stehen sie zum sechsten Mal in ihrer Geschichte im Top-Four-Turnier und kämpfen Mitte März um die erste Medaille seit zehn Jahren.

Coach Matiss Rozlapa begann das Pokalspiel am Mittwochabend mit Nicole Brochlitz, Brandy Beasley, Mariam Haslé-Lagemann, Erika Davenport und Leonie Kambach, die bereits früh im Spiel die erste zweistellige Führung erspielten. Die Dillingen Diamonds, ihrerseits Tabellenneunte der Südstaffel der zweiten Liga, schienen davon wie angefacht und robbten sich über Zimmermann und Hämäläinen zum 12:12 heran. Zu viele Unkonzentriertheiten verboten es den Angels, bereits im ersten Viertel das Kommando zu übernehmen. Fünf weitere „deutsche Punkte“ markierten den 12:17-Zwischenstand. Ein Blick in die Statistik zeigt ein ausgeglichenes Minutenkonto der mit allen zehn Spielerinnen angereisten Nördlingerinnen.

Richtige Dominanz lässt Nördlingen in Dillingen vermissen

Das zweite Viertel begann, wie das erste geendet hatte: Tolle Szenen der deutschen Spielerinnen und acht flotte Punkte der besten Dreierschützin der Liga, Nicole Brochlitz, sorgten für einen 14:28-Zwischenstand aus Sicht der Dillinger Gastgeberinnen nach knapp zwei Minuten. Rozlapa konnte beliebig wechseln und so jeder Spielerin genügend Spielzeit verschaffen, was dem Spielfluss nicht unbedingt half, die Diamonds aber dennoch nie herankommen ließ. Beim 29:43 verabschiedete man sich in die Kabinen. Dass die Topscorerinnen Anna Löffler, Nicole Brochlitz und Leonie Kambach waren, zeigt, welches Vertrauen Rozlapa in seine Spielerinnen legt. Da konnte sogar Leistungsträgerin Erika Davenport ausnahmsweise die Bankwärmerin spielen und somit für das wichtige Ligaspiel am Samstagabend gegen Alba Berlin geschont werden.

Der Start ins dritte Viertel verlief ganz nach dem Geschmack des Nördlinger Anhangs. Lupenreine Dreier von Nördlingens Guards und schnell abgeschlossene Fastbreaks ließen nach knapp zwei Minuten ein 32:51 von der Anzeigentafel leuchten. Doch erneut steckten die Gastgeberinnen nicht auf und boten einen ebenbürtigen Kampf. Davenport saß noch immer auf der Bank und so mussten die anderen Spielerinnen Verantwortung übernehmen. Haslé-Lagemann erwischte einen Sahnetag und steuerte nach dreißig Minuten neun Punkte bei. Doch insgesamt agierte man zu unkonzentriert und fehleranfällig, um wirklich Dominanz auszustrahlen. Zumindest die Freiwurfquote, die in den vergangenen Spielen regelmäßig der wunde Punkt gewesen war, war mit 80 Prozent in einem zufriedenstellenden Bereich. „Wir haben die letzten Tage stundenlang Freiwürfe trainiert“, erklärte Nicole Brochlitz augenzwinkernd die erhoffte Trendwende in dieser Statistik.

Im letzten Viertel können die Diamonds nicht mehr gegenhalten

Der Start in den Schlussabschnitt brachte schnelle Punkte der Angels. Endlich hatte man das Gefühl, dass die Nördlinger den Gastgeberinnen den Zahn zogen. Flinke Hände und schnelle Abschlüsse sorgten für einen mentalen Stoß und eine 25-Punkte Führung beim Stand von 51:76. Immer wieder ließ dabei Anna Löffler ihre Fertigkeiten aufblitzen und bestätigte das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Längst hatten sich alle aktiv eingreifenden Spielerinnen auf die Punkteliste eingetragen und das Spiel nun sicher in der Hand. Die Zweitligisten, die einen tollen Kampf boten, hatten zum Schluss nichts mehr entgegenzusetzen, konnten mit ihrer Leistung aber durchaus zufrieden sein.

Damit stehen die Eigner Angels durch den 58:82-Endstand zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Top Four und haben große Chancen, erstmals nach zehn Jahren wieder eine Medaille zu gewinnen. Dabei führt der Weg über den TK Hannover, Alba Berlin und die Saarlouis Royals, die auch den Schritt ins Finalturnier am 16. und 17. März geschafft haben. Wo das Top Four stattfindet, ist noch offen, im Nördlinger Lager wird aber schon eifrig an der Bewerbung gebastelt. „Wir sind natürlich als großer Favorit in das Spiel gegangen, aber sind trotzdem überglücklich, dass wir jetzt tatsächlich unter den letzten Vier sind!“, erzählte Nördlingens Kapitänin, Lisa Bertholdt, freudestrahlend. Und auf die Frage, was jetzt das ausgegebene Ziel sei, ist sich Martin Fürleger, Sportlicher Leiter, sicher: „Wir wollen und haben auch das Zeug dazu, am Ende Deutscher Pokalsieger zu werden!“

Angels Nördlingen: Davenport, McCray (9 Punkte), Brochlitz (16, 4 Dreier), Viksne (4), Lehtoranta (2), Haslé-Lagemann (13), Bertholdt (4), Beasley (16), Löffler (10), Kambach (8).

Bei Dillingen/Saar fielen auf: Myrielle Platte (14), Lotta Hämäläinen (14), Maeve Carroll (11).