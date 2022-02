Basketball

17:00 Uhr

Nördlinger Angels treffen auf das Team der Rekorde

Die finnische Nationalspielerin Elina Koskimies ist im Spiel der Eigner Angels zu einer verlässlichen Konstante geworden. Um in Freiburg zu gewinnen, wird sie wieder abliefern müssen. Aber nicht nur sie.

Plus Die Eisvögel USC Freiburg ernten in diesem Jahr die Früchte ihrer Philosophie der Talentförderung. Trotzdem sind sie schlagbar. Auch am Sonntag von den Eigner Angels?

Von Katja Gerstmeyr

Mit Rückenwind geht es für die Eigner Angels am Sonntag zum Tabellenzweiten, den Eisvögeln aus Freiburg. Zuletzt konnte man einen Erfolg im Bayernderby verbuchen, und die beiden Neuzugänge Kim Pierre-Louis und Nina Rosemeyer haben sich gut ins Team eingefunden.

