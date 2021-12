Basketball

vor 50 Min.

Nördlinger Angels ziehen glanzlos ins Viertelfinale ein

Neuzugang Shereen Sutherland glänzte in ihrem ersten Spiel für die Eigner Angels mit 17 Punkten und 10 Rebounds und war am Sieg in Mainz maßgeblich beteiligt.

Plus Zweitbundesligist Mainz wehrt sich im Pokalduell nach Kräften, muss aber letztlich doch die Nördlinger Überlegenheit anerkennen.

Von Thomas Lambertz

Die Fußballer des FC Bayern München haben ihre Pokaltraumata in Form des TSV Vestenbergsgreuth (0:1-Niederlage 1994 in der ersten Pokalrunde) und Holstein Kiel (5:6 nach Elfmeterschießen 2021 in der zweiten Pokalrunde). Ein ähnliches Schicksal blieb den Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen in der dritten Runde des DBBL-Pokals beim Zweitligisten vom ASC Theresianum aus Mainz erspart. Letztendlich setzten sich die Rieserinnen mit 62:52 (Halbzeit 36:23) durch und zogen ins Viertelfinale ein.

