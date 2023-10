Basketball

Nördlinger Basketballer gehen mit breiter Brust ins Derby

Plus Der TSV Nördlingen reist nach Treuchtlingen – die Favoritenrolle ist klar verteilt. Unterschätzen sollten die Rieser die Aufgabe aber nicht.

Es sind zwei der absoluten Höhepunkte in der Saison der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen, wenn die Rieser auf den ewigen Rivalen aus Treuchtlingen treffen. Am Samstag ist es nun so weit und es kommt zum ersten stimmungsvollen Aufeinandertreffen der beiden Konkurrenten. Das Team von Trainer Ajtony Imreh kann dabei mit Selbstbewusstsein und Optimismus nach Franken reisen, am vergangenen Wochenende sicherte seine Truppe sich den zweiten Erfolg der noch jungen Spielzeit. Mit zwei Siegen aus fünf Spielen steht man damit auf Tabellenplatz Vier einer unglaublich umkämpften und ausgeglichenen Südgruppe und geht damit als Favorit ins Duell mit den Baskets. Was erwartet die Rieser?

Den Treuchtlingern, die mit neuem Cheftrainer Goran Petrovic und in neuer Halle in die Spielzeit starteten, misslang der Auftakt komplett. In allen fünf Spielen musste man sich geschlagen geben und ist daher aktuell das Tabellenschlusslicht. Besonders die Defensive bereitete den Franken Probleme, mit 85 durchschnittlichen gegnerischen Punkten, kassierte man Ligaweit bisher die meisten Körbe.

