Nördlinger Basketballer holen gegen Neustadt den nächsten Sieg

Basketball 1. Regionalliga: Auch das Team aus Mittelfranken muss sich dem TSV Nördlingen geschlagen geben. Im dritten Viertel wurde es für die Rieser aber eng.

Nach dem starken Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer aus Haching wollte der TSV Nördlingen gegen Aufsteiger Neustadt an der Aisch gleich den nächsten Sieg holen, und die Siegesserie somit auf fünf Spiele auszubauen. In der Hinrunde konnte das Team gegen die Onlineprinters aus Mittelfranken in der heimischen Mehrzweckhalle nach einem knappen und hart umkämpften Spiel, den ersten Saisonsieg einfahren. Obwohl Neustadt eher im unteren Drittel der Tabelle steht, war klar, dass es keine leichte Aufgabe werden würde, denn körperlich waren die Gastgeber überlegen.

Doch das ließ die Rieser unbeeindruckt, denn von der ersten Sekunde an machten sie den Hausherren klar, dass diese keine einfachen Pässe oder Körbe bekommen werden. Die Aufbauspieler und Brüder Bene und Leo Schwarzenberger startetet gewohnt aggressiv, aber auch ihre Teamkollegen anderen ließen ihren Gegner keinen Platz. So konnten die Nördlinger gleich zu Beginn viele Bälle erobern. Allerdings gab es einen Schreckmoment als Leo Schwarzenberger verletzt liegen blieb und ausgewechselt werden musste.

Basketball Regionalliga: Nördlinger zwingen Neustadt zur ersten Auszeit

Offensiv waren es zunächst die beiden Center Eichler und Seeberger, die die Körbejagd für die Nördlinger eröffneten. Doch auch Flügelspieler Stone fand im ersten Viertel schon seinen Rhythmus und traf gut von außen. So konnte man sich früh mit 15:6 etwas absetzen. Unterstützt wurden die Jungs dabei wieder von den lautstarken Auswärtsfans, die auch dieses Mal den heimischen Fans nur wenig unterlegen waren. Als Kapitän Eichler dann zwei Dreier nacheinander versenkte, musste Trainer Claus Winkelspecht nach 21:10 Rückstand die erste Auszeit nehmen. Aber auch danach fand sein Team kaum Mittel gegen die harte Verteidigung der Nördlinger. Die Guards Minguillon und Nachwuchsspieler Jakob Scherer konnten viel Energie von der Bank bringen. Nach einem guten Viertel ging der TSV dann mit einer 29:20-Führung in die erste Unterbrechung.

Zu Beginn des zweiten Viertels kam es in den ersten Minuten zu vielen Ballverlusten beider Teams. Minguillion konnte in dieser Phase das offensive Ruder an sich reißen und erst nach eigenem Steal und dann noch jenseits der Dreipunktelinie punkten. Doch die Neustädter ließen nicht locker. Immer wieder kämpften sie sich in Person von Flügelspieler Lachner ran. Als die Nördlinger etwas fahrlässig wurden, gelang es dem Heimteam sogar auf 39:33 zu verkürzen. Trainer Ajtony Imreh nahm eine Auszeit, dann drehte sich das Spiel wieder: Bene Schwarzenberger setzte zunächst Eichler für einen freien Dreier ein und punktete dann selbst, die Führung wurde wieder zweistellig. Mit 53:37 ging es in die Halbzeit.

TSV Nördlingen tut sich im dritten Viertel schwer

Zuletzt war vorwiegend das dritte Viertel die entscheidende Phase, in der der TSV das Spiel an sich riss. Allerdings taten sich die Rieser schwer, ihre Offensive erfolgreich auszuspielen. Dazu kam, dass in dieser Viertel nur ein Dreier sein Ziel fand. Für Neustadt begann Guard Jenniat die Aufholjagd mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf. Als Lachner auf 49:62 verkürzen konnte, sah sich Coach Imreh erneut zu einer Auszeit gezwungen. Allerdings konnte er den Lauf der Hausherren nicht beenden, diese spielten besonders bissig. Stück für Stück verkürzten sie die Führung auf nur noch auf acht Punkte. Die Antwort hatte wieder Stone, mit 33 Zählern Topscorer der Partie, der erneut von außen erfolgreich war, und die Schwächephase des TSV damit beenden konnte. Mit einem 68:58-Vorsprung ging es ins letzte Viertel.

Lesen Sie dazu auch

Die Intensität der ersten Spielhälfte war in Nördlingen wieder da. Nachwuchstalent Felix Stoll begann das letzte Viertel mit sechs Punkten in Folge nach Assist von Bene Schwarzenberger. Dann war es gleich zweimal hintereinander das Zusammenspiel von Scherer auf Stone, der beide Dreier sicher verwandelte. Mit einem weiteren Steal von Stoll und Fastbreak Punkten von Scherer überrollten die Rieser die Gegner förmlich. Schnell betrug der Abstand 21 Punkte. Auch eine weitere Auszeit der Heimmannschaft war nutzlos: Die Neustädter fanden keine Lösungen mehr, offensiv erfolgreich zu werden, der TSV spielte sich in einen Rausch. Auch Nachwuchsspieler Lukas Hahn bekam am Ende noch etwas Spielzeit. Den Schlusspunkt setzte dann Julius Kluger, der immer wieder stark zum Korb zog, und häufig an der Freiwurflinie punkten konnte.

Nördlinger empfangen am Samstag MTSV-Schwabing

Auch wenn sich an der tabellarischen Situation nichts änderte, konnten die Rieser den Druck auf die besser positionierten Teams aus Haching und Vilsbiburg aufbauen und sammelten einen weiteren Sieg auf der Mission zur Playoff-Teilnahme. Den Schwung aus dem fünften Sieg in Folge gilt es nun mitzunehmen. Am kommenden Samstag kommt es zum nächsten Kracher: Mit dem MTSV-Schwabing aus München lauert ein ebenso junges Team mit ähnlicher Spielweise darauf, die Nördlinger Siegesserie zu beenden. Im Hinspiel musste man sich in München knapp mit 83:76 geschlagen geben. Der TSV möchte sich dafür revanchieren und den sechsten Sieg in Serie feiern. Tip-Off ist am Samstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle.

Für Nördlingen spielten: Schwarzenberger L. (2), Schwarzenberger B. (8), Scherer (2), Kluger (4), Minguillon (9), Seeberger (11), Stoll (6), Stone (33), Eichler (19), Hahn