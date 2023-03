Nördlinger Basketballer stehen vor dem letzten Saisonspiel

Nördlingens junge Basketballer dürfen am Samstag ein letztes Mal aufs Spielfeld. Um 19.30 Uhr geht es gegen die Baskets Vilsbiburg nochmals um die Platzierung.

Das letzte Spiel einer ereignisrechen und durchaus erfolgreichen ersten Spielzeit in der 1. Regionalliga steht für die Nördlinger Basketball-Herren an. Im zweiten Platzierungsspiel um die Tabellenplätze 5 bis 8 empfängt der TSV an diesem Samstagabend die Baskets aus Vilsbiburg in eigener Halle. Dabei wird Coach Mohammed Hajjar

Im Hinspiel vor einer Woche verkaufte sich eine veränderte, unglaublich junge Rieser Mannschaft, die ohne die vier Leistungsträger Schröppel, Stone, Eichler und Mateus antrat, gut und musste lediglich im vierten Viertel abreißen lassen. Für die 60:79-Niederlage möchte sich der Aufsteiger nun revanchieren. Trainer Hajjar sah im Hinspiel schon viel Gutes, das nun noch verbessert werden soll, um dem Tabellenzweiten der Hinrunde gefährlich werden zu können.

Nördlingens Basketball-Trainer ist voll des Lobes für seine Youngster

Auch die etwas unerfahreneren Spieler hätten viel Verantwortung übernommen und dem Gegner gezeigt, dass sie ernst zu nehmen sind, lobte der syrische Coach. Vor allem die jüngsten Nördlinger Lukas Hahn, Felix Stoll und Jakob Scherer konnten die Chance auf viel Spielzeit nutzen und sich mit guten Aktionen und verwandelten Würfen präsentieren. Im Angriff kann der TSV auch im Rückspiel wieder auf die Leistungsträger Benedikt Schwarzenberger und Robin Seeberger bauen, die mit 9 und 21 Punkten stark punkteten und die Offensive orchestrierten. Center Seeberger sammelte zudem noch 15 Rebounds und half so, den sonst physisch klar überlegenen Niederbayern die Stirn zu bieten.

Daran gilt es nun anzuknüpfen und die Intensität auch über die gesamten vierzig Minuten hochzuhalten, denn gerade im Schlussviertel gelang es den Vilsbiburgern, ihre Erfahrung und Treffsicherheit gegen die zunehmend erschöpften TSVler auszuspielen. Die Baskets überzeugten zudem über weite Strecken mit harter und intensiver Defensive, die die Gäste immer wieder zu Ballverlusten zwang – eine Schwäche, die Hajjars Team ebenfalls verbessern möchte. Die zehn Steals und daraus resultierenden Fastbreaks waren maßgeblicher Grund für den Sieg des Gastgebers. Können die Nördlinger die Fehler minimieren, dürfte das Spiel gegen Ende auch knapper ausfallen.

Wie das Hinspiel bereits zeigte, verspricht auch das zweite Aufeinandertreffen eine interessante und hochklassige Partie zu werden, indem sich die Rieser Basketballfans vor allem auf eines freuen können: Nördlinger Eigengewächse, die ihr Können unter Beweis stellen wollen. Spannend wird dann, ob die Leistung aus Spiel Eins noch gesteigert werden kann und so der letzte Heimsieg der Saison gelingt. Tip-off ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

