Basketball

17:30 Uhr

Nördlinger Korbjägerinnen bauen Erfolgsserie aus

Zielstrebig auf dem Weg zum Korb: Louisa Mussgnug (am Ball) hatte maßgeblichen Anteil am Nördlinger Sieg in München.

Plus Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen setzen sich auch beim Verfolger TS Jahn München durch und bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Von Katja Gerstmeyr

Am vergangenen Wochenende traten die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen bei einem der Favoriten der Liga an. Nachdem zuletzt einige Pflichtsiege gegen vermeintlich schwächere Teams eingefahren wurden, sollte nun auch beim TS Jahn München die Siegesserie fortgesetzt werden. Da die Schwäbinnen das Hinspiel nur hauchdünn für sich entscheiden konnten, war man auf eine spannende und umkämpfte Revanche in der Landeshauptstadt vorbereitet. Da auch Katharina Schenk wieder mit von der Partie war, konnte man mit dem kompletten Stammkader antreten.

