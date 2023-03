Nördlinger Regio-Damen werden in Würzburg überrollt

Die aktuell siegverwöhnten Regionalliga-Basketballerinnen des TSV verlieren 58:86 gegen die TG Wildcats Würzburg. Noch ist die Lage in den Play-downs aber gut.

Die Regio-Damen des TSV Nördlingen haben das nächste Spiel der Play-downs bei den TG Wildcats Würzburg bestritten. Nach den Geschehnissen beim TV Augsburg, die in der Woche zuvor von den Würzburgerinnen mit über 100 Punkten abgefertigt wurden, ahnten die Nördlingerinnen nichts Gutes. Das sollte sich bestätigen: Für die Partie gegen Nördlingen bot Würzburg beinahe das gesamte verfügbare Repertoire an Spielerinnen der 2. Bundesliga auf.

Von Anfang an zeigten die Gäste aus Schwaben, dass sie nicht die Absicht hatten, sich aus der Halle schießen zu lassen. Sie hielten hervorragend mit und wehrten sich selbst dann erfolgreich, als Würzburg nach und nach alle Bundesligaspielerinnen aufs Parkett schickte. Die 18:14-Führung nach dem ersten Viertel war für die TSVlerinnen ein voller Erfolg.

Nördlinger Basketballerinnen geht in Würzburg schnell die Luft aus

Allerdings konnten die Rieserinnen das Tempo nicht über das ganze Spiel mitgehen. Schon im zweiten Spielabschnitt schlichen sich immer mehr Fehler ein und eine Reihe von Turnovern machten es dem Heimteam zu leicht, davonzuziehen. So waren die Gäste zur Halbzeit bereits mit 31:42 im Hintertreffen. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Schwaben nichts mehr ausrichten und mussten sich am Ende mit 58:86 geschlagen geben.

Für die TSV-Damen bleibt zu hoffen, dass die TG in den kommenden Spielen auch die Konkurrenz im Kampf um den Abstieg ausschaltet und man dadurch die Chance bekommt, wieder mit Teams wie Bad Aibling und Jahn München gleichzuziehen. Dafür müssen sich die Rieserinnen am Samstag in Bayreuth beweisen.

Die bisherigen Play-down-Spiele liefen für die Nördlingerinnen alle sehr gut.

Lesen Sie dazu auch

Für Nördlingen spielten: L. Graf (15), L. Michel (10), S. Keller (5), P. Wittig, K. Gerstmeyr (9), A. Löffler (9/1 Dreier), S. Nebrich (10/2).